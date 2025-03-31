ЄС готовий надати більше допомоги Україні та посилити санкції проти РФ – заява «Веймар+»

Група підтримки України у форматі «Веймар+» заявила про збільшення допомоги Києву та намір посилити санкційний тиск на Росію, щоб змусити її погодитися на припинення вогню. Про це пише Reuters із посиланням на спільну декларацію за підсумками зустрічі 31 березня.

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На четвертій зустрічі «Веймар+» міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі та Великої Британії, а також високий представник ЄС Кая Каллас і єврокомісар Андрюс Кубілюс обговорили розширення військової допомоги Україні, гарантії безпеки та роль Європи у мирному процесі.

У підсумковій декларації група закликала Росію негайно та безумовно припинити бойові дії, наголосивши на готовності ввести нові санкції для посилення тиску на Москву.

Країни підтвердили зобов’язання щодо збільшення військового, політичного та гуманітарного фінансування для підтримки України. Вони також наголосили, що мирна угода має включати надійні гарантії безпеки для Києва, а партнери не допустять жодних обмежень оборонної промисловості України чи військової присутності союзників на її території.

Група заявила про намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини, зокрема через створення спеціального трибуналу в межах Ради Європи. Водночас підкреслила, що заморожені російські активи залишатимуться під санкціями, поки Москва не припинить війну та не компенсує завдані збитки.

Контекст

Заява пролунала після того, як Путін запропонував тимчасово передати управління Україною під контроль ООН і західних країн. Дональд Трамп різко відреагував, заявивши, що ця ініціатива його «дуже розлютила». Він попередив: якщо Москва затягуватиме припинення бойових дій, США запровадять вторинні мита у розмірі 25–50% на російську нафту, що фактично заблокує компаніям, які її купують, доступ до американського ринку.

Президент Фінляндії, який зустрічався з Трампом, заявив, що крайній термін для угоди про припинення вогню встановлено на 20 квітня. «Якщо я побачу, що процес навмисно затягується, мене це не влаштує», – наголосив Трамп.

Водночас він зазначив, що Путін залишається зацікавленим у переговорах, однак його спроби дискредитувати Володимира Зеленського є неприйнятними. Трамп заявив, що обидва лідери мають брати участь у процесі мирного врегулювання.