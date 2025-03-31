ЕС готов предоставить больше помощи Украине и усилить санкции против РФ – заявление «Веймар+»

Группа поддержки Украины в формате «Веймар+» заявила об увеличении помощи Киеву и намерении усилить санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на общую декларацию по итогам встречи 31 марта.

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На четвертой встрече «Веймар+» министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Испании, Польши и Великобритании, а также высокий представитель ЕС Кая Каллас и еврокомиссар Андрюс Кубилюс обсудили расширение военной помощи Украине, гарантии безопасности и роль Европы в мирном процессе.

В итоговой декларации группа призвала Россию немедленно и безусловно прекратить боевые действия, отметив готовность ввести новые санкции для усиления давления на Москву.

Страны подтвердили обязательство по увеличению военного, политического и гуманитарного финансирования для поддержки Украины. Они также подчеркнули, что мирное соглашение должно включать в себя надежные гарантии безопасности для Киева, а партнеры не допустят никаких ограничений оборонной промышленности Украины или военного присутствия союзников на ее территории.

Группа заявила о намерении привлечь Россию к ответственности за военные преступления, в том числе через создание специального трибунала в рамках Совета Европы. В то же время подчеркнула, что замороженные российские активы будут оставаться под санкциями, пока Москва не прекратит войну и не компенсирует нанесенный ущерб.

Контекст

Заявление последовало после того, как Путин предложил временно передать управление Украиной под контроль ООН и западных стран. Дональд Трамп резко отреагировал, заявив, что эта инициатива его «очень разозлила». Он предупредил: если Москва будет затягивать прекращение боевых действий, США введут вторичные пошлины в размере 25–50% на российскую нефть, что фактически заблокирует компаниям, которые ее покупают, доступ к американскому рынку.

Президент Финляндии, встречавшийся с Трампом, заявил, что крайний срок для соглашения о прекращении огня установлен на 20 апреля. «Если я увижу, что процесс намеренно затягивается, меня это не устроит», – подчеркнул Трамп.

В то же время он отметил, что Путин остается заинтересованным в переговорах, однако его попытки дискредитировать Владимира Зеленского неприемлемы. Трамп заявил, что оба лидера должны участвовать в процессе мирного урегулирования.