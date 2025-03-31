Трамп встановив «психологічний дедлайн» для Путіна на випадок затягування з мирною угодою. Ймовірно, йдеться про 20 квітня (доповнено)

Росія не зможе нескінченно затягувати перемовини про припинення війни в Україні – для Москви встановлений дедлайн для укладення угоди. Про це 30 березня заявив президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів на борту Air Force One, пише The Hill . За даними президента Фінляндії, який зустрічався з Трампом на вихідних, крайній термін для припинення вогню встановлено на 20 квітня.

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«Це своєрідний психологічний дедлайн. Якщо я побачу, що процес навмисно затягується, мене це не влаштує», – зазначив Трамп.

Водночас він заявив, що Путін усе ще прагне домовитися про мир в Україні. Втім, Трамп наголосив, що його не влаштовує спосіб, у який очільник Кремля дискредитує українського президента Володимира Зеленського, адже обом доведеться брати участь у мирному врегулюванні конфлікту.

«Останніми днями мене розчарували деякі заяви Путіна щодо Зеленського. Він вважає його ненадійним, але незалежно від уподобань їм доведеться домовлятися», – сказав Трамп.

Президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв’ю The Guardian повідомив, що Трамп втрачає терпіння через те, що Путін затягує процес припинення вогню в Україні.

Стубб, який прибув до Лондона зі США після зустрічі з Трампом та гри в гольф на вихідних, зазначив, що крайній термін для припинення вогню встановлено на 20 квітня. До цього часу, за його словами, Путін має повністю зупинити бойові дії.

Він зазначив, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який теж брав участь у грі в гольф, вже подав до сенату США законопроєкт, що передбачає жорсткі санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на беззастережне припинення вогню.

Контекст

Напередодні Трамп заявляв, що був «дуже злий» та «розлючений» через пропозицію Путіна встановити в Україні зовнішнє управління для організації президентських виборів. Трамп застеріг: якщо через дії Москви припинити бойові дії не вдасться, США введуть вторинні мита у розмірі 25–50% на всю російську нафту. Це означатиме, що компанії, які купують російську нафту, втратять можливість працювати на американському ринку.

27 березня Путін виступив із пропозицією тимчасово передати управління Україною під контроль ООН та західних країн. На це в Білому домі відповіли, що державний устрій України визначається її Конституцією та народом.