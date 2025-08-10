Лідери держав Європи закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з Володимиром Путіним про завершення війни в Україні за умови припинення вогню та гарантій захисту інтересів України та Європи. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті президента України.

Деталі

«Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів», – наголосив президент Володимир Зеленський коментуючи текст заяви.

Він зазначив, що Україна цінує та повністю підтримує заяву лідерів Європи.

Повний текст заяви

Заява Президента Макрона, Голови Ради міністрів Мелоні, Канцлера Мерца, Прем’єр-міністра Туска, Прем’єр-міністра Стармера, Президентки фон дер Ляєн та Президента Стубба щодо миру для України напередодні запланованої зустрічі Президента Трампа з Президентом Путіним

Ми вітаємо зусилля Президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, завершення агресивної війни Російської Федерації та досягнення справедливого й тривалого миру та безпеки для України.

Ми переконані, що успіх може забезпечити лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України й тиск на Російську Федерацію з метою припинення її незаконної війни.

Ми готові підтримувати цю роботу як дипломатично, так і через збереження нашої суттєвої військової та фінансової допомоги Україні, зокрема через роботу коаліції охочих, а також через збереження та запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації.

Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захистити життєво важливі безпекові інтереси України та Європи.

Ми погоджуємося з тим, що ці життєво важливі інтереси охоплюють потребу в міцних і надійних гарантіях безпеки, які дадуть Україні змогу ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Україна має свободу вибору власної долі. Змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів.

Ми ще раз наголошуємо, що неспровоковане й незаконне вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, Будапештського меморандуму та послідовних зобов’язань Росії. Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України.

Ми продовжуємо твердо стояти на боці України. Ми єдині як європейці й рішуче налаштовані спільно просувати наші інтереси. І ми й далі тісно співпрацюватимемо з Президентом Трампом і Сполученими Штатами Америки, а також із Президентом Зеленським і народом України заради миру в Україні, яка захищає наші життєво важливі безпекові інтереси.