Європейські держави разом з Україною представили США контрпропозицію до плану президента РФ Володимира Путіна. Вона передбачає припинення вогню лише за взаємних поступок і з гарантіями безпеки для Києва, включно з можливим членством у НАТО, пише WSJ .

Деталі

Свою пропозицію Україна та союзники представили 9 серня на зустрічі на рівні радників з нацбезпеки. З американського боку в ній брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і посланники президента Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Пропозиція Європи передбачає обовʼязкове припинення вогню перед будь-якими іншими кроками, а також будь-який «обмін територіями» лише на взаємній основі: якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших.

Додатково цей план передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені залізними гарантіями безпеки – зокрема потенційним членством України в НАТО, йдеться в матеріалі.

Росія, яка перебуває в наступі понад два роки, захопила менше 1% української території з початку вторгнення, але прагне закріпити контроль над Донеччиною. Європейські офіційні особи наголошують, що передача стратегічних міст регіону без реальних поступок з боку Москви лише винагородить агресора, який неодноразово порушував умови перемир’я.

Контекст

Напередодні на брифінгу в Білому домі Трамп заявив, що в процесі анонсованої угоди між Україною і РФ буде проведений обмін територіями на користь обом сторонам.

«Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам», – зазначив президент США.

Після цього Трамп оголосив, що 15 серпня проведе зустріч із Путіним на Алясці. Кремль підтвердив цю інформацію.

Російський план, озвучений через спецпредставника США Стіва Віткоффа, передбачав односторонню передачу Росії близько третини підконтрольної Україні частини Донбасу в обмін на припинення вогню. Європейські країни – Велика Британія, Німеччина та Франція – разом з Україною відхилили цю ідею, назвавши її неприйнятною.

Україна не віддаватиме свої території в рамках можливої мирної угоди з Росією, але готова до рішень, які забезпечать справедливий і тривалий мир, заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні вранці 9 серпня.