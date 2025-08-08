Зустріч між лідерами США та Росії може відбутися наступного тижня, але сторони поки що обговорюють формат і залученість України. Головне з матеріалів NYT та Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нові санкції з п’ятниці, 8 серпня, проти Росії та країн, які купують її нафту, якщо президент РФ Володимир Путін не погодиться завершити війну в Україні.

На запитання журналістів, чи крайній термін досягнення домовленості про припинення вогню залишається чинним, Трамп відповів: «Це залежить від нього. Побачимо, що він скаже», маючи на увазі Путіна.

У середу, 6 серпня, Трамп підвищив мита проти Індії за купівлю російської нафти і зазначив, що аналогічні заходи можуть бути запроваджені і проти Китаю. Поки невідомо, чи оголосить Трамп нові кроки після завершення п’ятничного дедлайну, пише Reuters. І як далі буде тиснути на Путіна для досягнення миру.

Дві чи три сторони

6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з Путіним. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною.

Віткофф порушив тему можливої тристоронньої зустрічі Трамп-Путін-Зеленський. Путін відповів, що «в принципі готовий», але умови для очної розмови з українським президентом ще далекі від виконання, додав він. У четвер, 7 серпня,Трамп сказав, що його зустріч із Путіним не залежить від готовності російського лідера зустрітися із Зеленським.

«Україна не боїться зустрічей і очікує такої ж сміливої позиції від російської сторони», – написав Зеленський в X.

Один із представників Білого дому також підтвердив Reuters, що зустріч Трампа з Путіним може відбутися вже наступного тижня.

«Американська сторона запропонувала, і ми погодилися провести двосторонню зустріч на найвищому рівні», – переказує NYT заяву радника Путіна з міжнародної політики Юрія Ушакова російським інформагентствам у четвер, 7 серпня.

Володимир Путін продовжує ухилятися від зустрічі з Володимиром Зеленським, хоча говорить, що «готовий» до неї. Фото Getty Images

Головне занепокоєння Зеленського та європейських союзників, що Путін зможе схилити Трампа до поступок, які будуть невигідні Україні, додає Reuters. Також залишаються великі сумніви, як буде реалізована будь-яка угода та гарантії безпеки для України.

За адміністрації Байдена, яка запровадила найжорсткіші санкції проти Росії, Кремль охарактеризував відносини зі США як «нижче нуля», пише Reuters. При Трампі обидві сторони вже заговорили про можливе відновлення прибуткових торговельно-економічних зв’язків.

Можливий саміт в ОАЕ наступного тижня

На зустрічі з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мохамедом бін Заїд бін Султан Аль Нагаяном 7 серпня Путін сказав, що ОАЕ були б «цілком підходящим» місцем для проведення саміту. Однак він утримався від офіційного підтвердження, що саме ця країна прийматиме зустріч.

«Є кілька варіантів локацій», – додає заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.

Можлива зустріч із Трампом – це ще одна символічна перемога для Путіна, якого лідери НАТО до останнього ізолювали через вторгнення в Україну, пише NYT. Все змінилося після того, як Трамп у президентському кріслі почав телефонні переговори з російським лідером.

Залученість Європи

Україна та європейські лідери давно занепокоєні тим, що Трамп, який симпатизував деяким вимогам Росії, може піти на змову з Путіним, щоб змусити Зеленського прийняти вкрай невигідну для України угоду, додає Reuters.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф долучився до спільного дзвінка між президентом США, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, і представив частину пропозицій, на які потенційно може погодитися Путін.

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі з Володимиром Путіним провів розмову з Трампом і Зеленським, щоб переказати меседжі президента Росії. Фото Getty Images

Зеленський згодом того ж дня провів переговори з лідерами Франції, Німеччини та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. «Європа має бути учасником мирного процесу», – написав президент України в Х.

Запрошення Путіна на саміт із Трампом виглядає як винагорода без жодної поступки у відповідь, каже Reuters аналітик Микола Бєлєсков із Національного інституту стратегічних досліджень. Це створює враження, що Росія виходить із міжнародної ізоляції й веде переговори на рівних. Кремль і надалі затягуватиме час, використовуючи сам факт переговорів як доказ відкритості до діалогу без реальних поступок, вважає Бєлєсков.