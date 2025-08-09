Підписка від 49 грн
Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп оголосив, що 15 серпня 2025 року проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці. Кремль підтвердив цю інформацію та запросив американського лідера на наступні переговори в Росії.

  • Про майбутню зустріч Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, назвавши її «довгоочікуваною» та пообіцявши розкрити деталі пізніше. Він наголосив, що переговори відбудуться «у великому штаті Аляска».
  • Невдовзі підтвердження надійшло й від російської сторони. Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що після зустрічі на Алясці Москва хотіла б прийняти американського лідера в Росії. За його словами, Трампу вже передано відповідне запрошення.
  • Це буде перша особиста зустріч Трампа та Путіна після його повернення до Білого дому.
  • Напередодні на брифінгу в Білому домі Трамп заявив, що в процесі анонсованої угоди між Україною і РФ буде проведений обмін територіями на користь обом сторонам.
  • «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам», – зазначив президент США.

Контекст

6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з Путіним. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів. Після цієї зустрічі Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» і «велику ймовірність» проведення тристоронньої зустрічі з президентами Зеленським і Путіним найближчим часом.

Держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю Fox Business заявив, що потенційна зустріч Трампа з Зеленським і Путіним залежить від того, чи вдасться узгодити позиції України та РФ у питанні щодо припинення війни.

