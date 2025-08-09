Президент США Дональд Трамп оголосив, що 15 серпня 2025 року проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці. Кремль підтвердив цю інформацію та запросив американського лідера на наступні переговори в Росії.

Деталі

Про майбутню зустріч Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, назвавши її «довгоочікуваною» та пообіцявши розкрити деталі пізніше. Він наголосив, що переговори відбудуться «у великому штаті Аляска».

Невдовзі підтвердження надійшло й від російської сторони. Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що після зустрічі на Алясці Москва хотіла б прийняти американського лідера в Росії. За його словами, Трампу вже передано відповідне запрошення.

Це буде перша особиста зустріч Трампа та Путіна після його повернення до Білого дому.

Напередодні на брифінгу в Білому домі Трамп заявив, що в процесі анонсованої угоди між Україною і РФ буде проведений обмін територіями на користь обом сторонам.

«Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам», – зазначив президент США.

Контекст

6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з Путіним. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів. Після цієї зустрічі Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» і «велику ймовірність» проведення тристоронньої зустрічі з президентами Зеленським і Путіним найближчим часом.

Держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю Fox Business заявив, що потенційна зустріч Трампа з Зеленським і Путіним залежить від того, чи вдасться узгодити позиції України та РФ у питанні щодо припинення війни.