Європейський центробанк попередив інвесторів про «бульбашку» в ШІ-акціях

Європейський центральний банк (ЄЦБ) попередив про «бульбашку» в акціях, повʼязаних зі штучним інтелектом, яка може раптово луснути, якщо очікування інвесторів не виправдаються. Про це йшлося на піврічному огляді фінансової стабільності ЄЦБ 20 листопада, повідомляє Reuters.
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Деталі
- Фондовий ринок, особливо у США, дедалі більше залежить від кількох компаній, які вважаються бенефіціарами буму ШІ, зазначив центробанк.
- На думку ЄЦБ, концентрація серед кількох великих фірм викликає занепокоєння з приводу можливості «бульбашки ШІ-активів».
- У контексті глибоко інтегрованих світових ринків акцій це вказує на ризик «несприятливих глобальних наслідків, якщо очікування щодо доходів цих компаній не виправдаються».
- ЄЦБ зазначив, що інвестори вимагають низьку премію за володіння акціями та облігаціями, тоді як фонди скоротили свої грошові резерви.
- «З урахуванням відносно низької частки ліквідних активів і значних невідповідностей у ліквідності в деяких типах відкритих інвестиційних фондів дефіцит коштів може призвести до вимушеного продажу активів, що може посилити коригування цін на активи в бік зниження», – заявив центробанк.
Контекст
У вересні компанії BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), Microsoft та держінвесткомпанія ОАЕ MGX оголосили про створення фонду для інвестицій у ШІ, зокрема у нові центри обробки даних. Компанії розраховують залучити до фонду GAIIP $30 млрд.
За останні 10 років у Nvidia відбулося кілька стрибків акцій: через попит на ігрові відеокарти під час пандемії, майнинг криптовалют і попит на обладнання для ШІ.
У жовтні Nvidia тимчасово стала найдорожчою у світі завдяки зростанню акцій та попиту на її ШІ-чипи, досягнувши ринкової капіталізації $3,53 трлн порівняно з $1 трлн у 2023 році.
Найбільші фінансові установи Волл-стріт позичили понад $11 млрд нішевій групі технологічних компаній, які володіють найпопулярнішим у світі товаром – чипами штучного інтелекту Nvidia.
За останній рік Blackstone, Pimco, Carlyle та BlackRock створили новий прибутковий ринок боргових зобов'язань, надаючи кредити так званим неохмарним компаніям, які допомагають технологічним групам створювати ШІ-продукти.
Шалені угоди трохи підняли завісу бурхливої економіки графічних процесорів у Кремнієвій долині, яку дедалі більше підтримують фінансисти з глибокими кишенями в Нью-Йорку, зазначала FT.
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