Європейський центробанк попередив інвесторів про «бульбашку» в ШІ-акціях

Європейський центральний банк (ЄЦБ) попередив про «бульбашку» в акціях, повʼязаних зі штучним інтелектом, яка може раптово луснути, якщо очікування інвесторів не виправдаються. Про це йшлося на піврічному огляді фінансової стабільності ЄЦБ 20 листопада, повідомляє Reuters .

Деталі

Фондовий ринок, особливо у США, дедалі більше залежить від кількох компаній, які вважаються бенефіціарами буму ШІ, зазначив центробанк.

На думку ЄЦБ, концентрація серед кількох великих фірм викликає занепокоєння з приводу можливості «бульбашки ШІ-активів».

У контексті глибоко інтегрованих світових ринків акцій це вказує на ризик «несприятливих глобальних наслідків, якщо очікування щодо доходів цих компаній не виправдаються».

ЄЦБ зазначив, що інвестори вимагають низьку премію за володіння акціями та облігаціями, тоді як фонди скоротили свої грошові резерви.

«З урахуванням відносно низької частки ліквідних активів і значних невідповідностей у ліквідності в деяких типах відкритих інвестиційних фондів дефіцит коштів може призвести до вимушеного продажу активів, що може посилити коригування цін на активи в бік зниження», – заявив центробанк.

Контекст

У вересні компанії BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), Microsoft та держінвесткомпанія ОАЕ MGX оголосили про створення фонду для інвестицій у ШІ, зокрема у нові центри обробки даних. Компанії розраховують залучити до фонду GAIIP $30 млрд.

За останні 10 років у Nvidia відбулося кілька стрибків акцій: через попит на ігрові відеокарти під час пандемії, майнинг криптовалют і попит на обладнання для ШІ.

У жовтні Nvidia тимчасово стала найдорожчою у світі завдяки зростанню акцій та попиту на її ШІ-чипи, досягнувши ринкової капіталізації $3,53 трлн порівняно з $1 трлн у 2023 році.

Найбільші фінансові установи Волл-стріт позичили понад $11 млрд нішевій групі технологічних компаній, які володіють найпопулярнішим у світі товаром – чипами штучного інтелекту Nvidia.

За останній рік Blackstone, Pimco, Carlyle та BlackRock створили новий прибутковий ринок боргових зобов'язань, надаючи кредити так званим неохмарним компаніям, які допомагають технологічним групам створювати ШІ-продукти.

Шалені угоди трохи підняли завісу бурхливої економіки графічних процесорів у Кремнієвій долині, яку дедалі більше підтримують фінансисти з глибокими кишенями в Нью-Йорку, зазначала FT.