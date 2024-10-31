Ілон Маск готує новий інвестраунд свого ШІ-стартапу xAI з оцінкою $45 млрд – FT

Голова Tesla і SpaceX Ілон Маск обговорює залучення фінансування для свого ШІ-стартапу xAI із загальною оцінкою у $45 млрд. Про це 31 жовтня пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела. Мільярдер намагається наздогнати лідерів сфери штучного інтелекту.

Деталі

xAI веде переговори з новими та існуючими інвесторами, такими як Sequoia Capital і Valor Equity. Очікується, що остання буде провідним учасником нового інвестраунду.

Маск, зокрема, контактує з одними з найбільших інвесторів Близького Сходу – з Катару і Саудівської Аравії.

Мільярдер шукає свіжий капітал, щоб конкурувати з Google, Meta та OpenAI, який нещодавно залучив понад $10 млрд, кажуть співрозмовники видання.

За даними джерел, інвесторам запропонували потенційну оцінку в $45 млрд.

Контекст

Компанія xAI, заснована в березні минулого року, швидко розширила можливості своєї технології, отримавши значні інвестиції. Цього року xAI закрив раунд фінансування на $6 млрд при оцінці $18 млрд.

Маск поспішає наздогнати OpenAI, дослідницьку лабораторію штучного інтелекту, одним із засновників якої він був у 2015 році, але полишив її через три роки через розбіжності з приводу напряму її досліджень.

У серпні xAI випустив нового чат-бота Grok-2, який, за словами мільярдера, не поступається за продуктивністю конкурентам OpenAI, Google та Anthropic.