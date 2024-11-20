Европейский центробанк предупредил инвесторов о «пузыре» в ИИ-акциях

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил о «пузыре» в акциях, связанных с искусственным интеллектом, который может внезапно лопнуть, если ожидания инвесторов не оправдаются. Об этом говорилось на полугодовом обзоре финансовой стабильности ЕЦБ 20 ноября, сообщает Reuters .

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Фондовый рынок, особенно в США, все больше зависит от нескольких компаний, считающихся бенефициарами бума ИИ, отметил центробанк.

По мнению ЕЦБ, концентрация среди нескольких крупных фирм вызывает беспокойство относительно возможности «пузыря ИИ-активов».

В контексте глубоко интегрированных мировых рынков акций это указывает на риск «неблагоприятных глобальных последствий, если ожидания доходов этих компаний не оправдаются».

ЕЦБ отметил, что инвесторы требуют низкую премию за владение акциями и облигациями, в то время как фонды сократили свои денежные резервы.

«С учетом относительно низкой доли ликвидных активов и значительных несоответствий в ликвидности в некоторых типах открытых инвестиционных фондов дефицит средств может привести к вынужденной продаже активов, что может усилить корректировку цен на активы в сторону снижения», – заявил центробанк.

Контекст

В сентябре компании BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), Microsoft и госинвесткомпания ОАЭ MGX объявили о создании фонда для инвестиций в ИИ, в частности в новые центры обработки данных. Компании рассчитывают привлечь в фонд GAIIP $30 млрд.

За последние 10 лет у Nvidia произошло несколько скачков акций: из-за спроса на игровые видеокарты во время пандемии, майнинга криптовалют и спроса на оборудование для ИИ.

В октябре Nvidia временно стала самой дорогой в мире из-за роста акций и спроса на ее ИИ-чипы, достигнув рыночной капитализации $3,53 трлн по сравнению с $1 трлн в 2023 году.

Крупнейшие финансовые учреждения Уолл-стрит одолжили более $11 млрд нишевой группе технологических компаний, владеющих самым популярным в мире товаром – чипами искусственного интеллекта Nvidia.

За последний год Blackstone, Pimco, Carlyle и BlackRock создали новый прибыльный рынок долговых обязательств, предоставляя кредиты так называемым неооблачным компаниям, помогающим технологическим группам создавать ИИ-продукты.

Безумные соглашения приподняли занавес бурной экономики графических процессоров в Кремниевой долине, которую все больше поддерживают финансисты с глубокими карманами в Нью-Йорке, отмечала FT.