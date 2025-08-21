США та Європейський Союз остаточно затвердили рамкову угоду про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю, домовленість досягнуто наприкінці липня. Про це стало відомо з спільної заяви Білого дому та Єврокомісії від 21 серпня. Угода відкриває європейський ринок обсягом $20 трлн – другий за величиною у світі після США – для американських товарів.

Деталі

Документ передбачає встановлення Сполученими Штатами фіксованого ввізного мита на європейські товари у розмірі 15%, включно з автомобілями, фармацевтичними препаратами, напівпровідниками та деревиною. Це означає, що США знижують чинне мито в 27,5% на автомобілі та запчастини до них з ЄС до 15%, що стане справжнім полегшенням для європейських автовиробників, таких як Volkswagen чи Mercedes-Benz, які роками страждали від цих бар’єрів.

Полегшення набуде чинності одразу після того, як Брюссель внесе необхідні законодавчі пропозиції – можливо, вже з 1 вересня, якщо пропозиції подадуть до кінця серпня, пише Reuters. Як зазначив Марош Шефчович, торговельний комісар ЄС, сторони прагнуть зробити це ретроактивно, аби європейські експортери відчули переваги якомога швидше.

Окрім послаблень щодо мита, Євросоюз підтверджує намір закупити американського скрапленого природного газу (СПГ), нафти та ядерного палива на суму $750 млрд до 2028 року, що допоможе Європі диверсифікувати енергопостачання та зменшити залежність від російських ресурсів. Крім того, ЄС планує придбати американські чипи зі штучним інтелектом на $40 млрд для своїх обчислювальних центрів, що підкреслить співпрацю в технологічній сфері та допоможе уникнути витоку технологій до «країн ризику», таких як Китай.

Європейські компанії також зобов’язалися інвестувати ще $600 млрд у стратегічні галузі США до 2028 року, включаючи промисловість, енергетику та оборону. Ці інвестиції перевищують поточний рівень взаємних вкладень, який уже сягає $5 трлн, і відображають впевненість ЄС у США як у найбезпечнішому та найінноваційнішому напрямку для капіталу.

Угода також передбачає збільшення закупівель європейцями американського військового обладнання, що посилить НАТО та трансатлантичну оборонну співпрацю.

Сторони домовилися працювати над усуненням бар’єрів у цифровій торгівлі, включаючи відмову ЄС від запровадження зборів за використання мереж, та узгодженням правил походження товарів, аби переваги угоди діставалися переважно США та ЄС, а не третім країнам.

Крім того, вони розглянуть спільні дії щодо ринку сталі й алюмінію, наприклад, через квоти, щоб «захищати» свої ринки від надлишкових потужностей з боку Китаю, водночас забезпечуючи стабільність ланцюгів постачання між союзниками. Угода також торкається питань інтелектуальної власності, трудових прав та екологічних стандартів, як-от пом’якшення впливу європейського регулювання на американських виробників.

«Ми завершили нашу історичну рамкову угоду між США та ЄС про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю. ЄС погодився відкрити свій ринок обсягом $20 трлн. Друга за величиною економіка світу після великої Америки. Мито має стати одним з улюблених слів Америки», – заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік.

Контекст

У червні Трамп погрожував запровадити мита в 50% на імпорт із Європейського Союзу, звинувачуючи Брюссель у «хронічно несправедливій торгівлі». Після переговорів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн він спочатку відклав введення мит до 9 липня, а згодом – до 1 серпня. У межах своєї стратегії реформування глобальної торгівлі через підвищення мит адміністрація Трампа знизила запропоновану ставку до 30%, але президент наголосив, що без «справедливої угоди» ці мита будуть застосовані.

27 липня Дональд Трамп та Урсула фон дер Ляєн уклали торговельну угоду, яка встановлює мито у 15% на більшу частину експорту ЄС, зокрема на автомобілі. Західні ЗМІ зазначили, що ця угода запобігла торговельній війні, яка могла б серйозно зашкодити світовій економіці. Детальніше про цю угоду читайте тут.