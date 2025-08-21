США та Європейський Союз остаточно затвердили рамкову угоду про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю, домовленість досягнуто наприкінці липня. Про це стало відомо з спільної заяви Білого дому та Єврокомісії від 21 серпня. Угода відкриває європейський ринок обсягом $20 трлн – другий за величиною у світі після США – для американських товарів.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Документ передбачає встановлення Сполученими Штатами фіксованого ввізного мита на європейські товари у розмірі 15%, включно з автомобілями, фармацевтичними препаратами, напівпровідниками та деревиною. Це означає, що США знижують чинне мито в 27,5% на автомобілі та запчастини до них з ЄС до 15%, що стане справжнім полегшенням для європейських автовиробників, таких як Volkswagen чи Mercedes-Benz, які роками страждали від цих бар’єрів.
- Полегшення набуде чинності одразу після того, як Брюссель внесе необхідні законодавчі пропозиції – можливо, вже з 1 вересня, якщо пропозиції подадуть до кінця серпня, пише Reuters. Як зазначив Марош Шефчович, торговельний комісар ЄС, сторони прагнуть зробити це ретроактивно, аби європейські експортери відчули переваги якомога швидше.
- Окрім послаблень щодо мита, Євросоюз підтверджує намір закупити американського скрапленого природного газу (СПГ), нафти та ядерного палива на суму $750 млрд до 2028 року, що допоможе Європі диверсифікувати енергопостачання та зменшити залежність від російських ресурсів. Крім того, ЄС планує придбати американські чипи зі штучним інтелектом на $40 млрд для своїх обчислювальних центрів, що підкреслить співпрацю в технологічній сфері та допоможе уникнути витоку технологій до «країн ризику», таких як Китай.
- Європейські компанії також зобов’язалися інвестувати ще $600 млрд у стратегічні галузі США до 2028 року, включаючи промисловість, енергетику та оборону. Ці інвестиції перевищують поточний рівень взаємних вкладень, який уже сягає $5 трлн, і відображають впевненість ЄС у США як у найбезпечнішому та найінноваційнішому напрямку для капіталу.
- Угода також передбачає збільшення закупівель європейцями американського військового обладнання, що посилить НАТО та трансатлантичну оборонну співпрацю.
- Сторони домовилися працювати над усуненням бар’єрів у цифровій торгівлі, включаючи відмову ЄС від запровадження зборів за використання мереж, та узгодженням правил походження товарів, аби переваги угоди діставалися переважно США та ЄС, а не третім країнам.
- Крім того, вони розглянуть спільні дії щодо ринку сталі й алюмінію, наприклад, через квоти, щоб «захищати» свої ринки від надлишкових потужностей з боку Китаю, водночас забезпечуючи стабільність ланцюгів постачання між союзниками. Угода також торкається питань інтелектуальної власності, трудових прав та екологічних стандартів, як-от пом’якшення впливу європейського регулювання на американських виробників.
- «Ми завершили нашу історичну рамкову угоду між США та ЄС про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю. ЄС погодився відкрити свій ринок обсягом $20 трлн. Друга за величиною економіка світу після великої Америки. Мито має стати одним з улюблених слів Америки», – заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік.
Контекст
У червні Трамп погрожував запровадити мита в 50% на імпорт із Європейського Союзу, звинувачуючи Брюссель у «хронічно несправедливій торгівлі». Після переговорів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн він спочатку відклав введення мит до 9 липня, а згодом – до 1 серпня. У межах своєї стратегії реформування глобальної торгівлі через підвищення мит адміністрація Трампа знизила запропоновану ставку до 30%, але президент наголосив, що без «справедливої угоди» ці мита будуть застосовані.
27 липня Дональд Трамп та Урсула фон дер Ляєн уклали торговельну угоду, яка встановлює мито у 15% на більшу частину експорту ЄС, зокрема на автомобілі. Західні ЗМІ зазначили, що ця угода запобігла торговельній війні, яка могла б серйозно зашкодити світовій економіці. Детальніше про цю угоду читайте тут.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.