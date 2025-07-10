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Revolut домовляється про залучення $1 млрд за оцінки в $65 млрд – FT

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

1 хв читання

Revolut домовляється про залучення $1 млрд за оцінки в $65 млрд – FT /Getty Images

Getty Images

Британський фінтех Revolut веде переговори про залучення нового фінансування з оцінкою компанії в $65 млрд. Потенційним лід інвестором раунду може стати інвестфонд із США. Про це пише FT із посиланням на поінформовані джерела.

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Ключові факти

  • Компанія обговорює можливість залучити близько $1 млрд через випуск нових акцій та продаж частини існуючих.
  • Лід-інвестором у цьому раунді потенційно може стати американська інвестиційна фірма Greenoaks. Остаточних домовленостей в угоді ще не досягнуто.
  • Раунд у $1 млрд підніме оцінку компанії з $45 млрд в минулому році до $65 млрд, зазначило видання. 
  • Залучений капітал допоможе Revolut прискорити глобальне розширення фінтех-продуктів.

Контекст

Revolut у 2024 році оцінювався в $45 млрд після вторинного продажу акцій новим і чинним інвесторам. Серед покупців активів такі фонди як Coatue, D1 Capital і Tiger Global. Кількість клієнтів фінтеху налічує понад 55 млн.

Якщо вартість Revolut досягне близько $150 млрд, її CEO та співзасновник Микола Сторонський зможе отримати близько 10% вартості компанії, про це писав FT у червні. Це прописано в довгостроковій мотиваційній програмі, подібній до тієї, яку мав Ілон Маск. 

В лютому Revolut оголосив про запуск на українському ринку. Згодом стало відомо про перемовини між Національним банком та Revolut про отримання української банківської ліцензії компанією.

В квітні фінтех тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів з України.

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