Британський фінтех Revolut веде переговори про залучення нового фінансування з оцінкою компанії в $65 млрд. Потенційним лід інвестором раунду може стати інвестфонд із США. Про це пише FT із посиланням на поінформовані джерела.

Ключові факти

Компанія обговорює можливість залучити близько $1 млрд через випуск нових акцій та продаж частини існуючих.

Лід-інвестором у цьому раунді потенційно може стати американська інвестиційна фірма Greenoaks. Остаточних домовленостей в угоді ще не досягнуто.

Раунд у $1 млрд підніме оцінку компанії з $45 млрд в минулому році до $65 млрд, зазначило видання.

Залучений капітал допоможе Revolut прискорити глобальне розширення фінтех-продуктів.

Контекст

Revolut у 2024 році оцінювався в $45 млрд після вторинного продажу акцій новим і чинним інвесторам. Серед покупців активів такі фонди як Coatue, D1 Capital і Tiger Global. Кількість клієнтів фінтеху налічує понад 55 млн.

Якщо вартість Revolut досягне близько $150 млрд, її CEO та співзасновник Микола Сторонський зможе отримати близько 10% вартості компанії, про це писав FT у червні. Це прописано в довгостроковій мотиваційній програмі, подібній до тієї, яку мав Ілон Маск.

В лютому Revolut оголосив про запуск на українському ринку. Згодом стало відомо про перемовини між Національним банком та Revolut про отримання української банківської ліцензії компанією.

В квітні фінтех тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів з України.