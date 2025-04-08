Банк Литви оштрафував Revolut на €3,5 млн за нібито порушення правил протидії відмиванню грошей. Необанк відкидає звинувачення

Центробанк Литви 4 квітня наклав штраф у розмірі €3,5 млн на зареєстрований у Литві банк Revolut Bank, йдеться в заяві литовського регулятора . За цією ліцензією необанк працює на українському ринку . Причина – ймовірне порушення правил запобігання відмиванню грошей. У Revolut відкидають звинувачення.

Деталі

Банк Литви провів планову перевірку Revolut Bank, під час якої були виявлені порушення та недоліки у сфері моніторингу ділових відносин і транзакцій, йдеться у заяві регулятора.

Revolut не завжди належним чином ідентифікував підозрілі грошові операції або транзакції, здійснені його клієнтами, йдеться у заяві Банку Литви.

В Revolut заявили, що перевірка Банку Литви не виявила і не підтвердила жодного випадку відмивання грошей, йдеться в матеріалі Литовського державного мовника (LRT). Висновки регулятора стосувалися необхідності вдосконалення наявних механізмів контролю, додають в компанії.

«Revolut Bank UAB дотримується найвищих стандартів регуляторної відповідності та співпрацював із Банком Литви для оперативного усунення процедурних недоліків», – йдеться в заяві компанії.

Продовжуємо інвестувати, щоб забезпечити найкращий контроль у боротьбі з фінансовими злочинами, йдеться у заяві Revolut. Розслідування центрального банку не виявило жодних підтверджених випадків відмивання грошей, йдеться в матеріалі LRT.

Контекст

7 квітня Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Причину такого рішення в компанії не називають, проте воно не впливає на наявних українських користувачів, йдеться у відповіді пресслужби необанку.

11 лютого британська фінтех-компанія Revolut вийшла на український ринок, користуючись банківською ліцензією в Євросоюзі свого литовського банку Revolut Bank UAB. Клієнти з України можуть відкрити картки у 30 валютах, крім гривні.

«Отримати ліцензію в Україні – це пріоритетне завдання», – казав керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук в інтервʼю Forbes Ukraine у середині лютого. Проте конкретні строки він не називав.

Це викликало публічну критику Нацбанку як регулятора фінсектору. Причина, на якій наголошувалося у комунікаціях регулятора, – Revolut почав діяти на ринку самостійно, не звернувшись до Нацбанку за необхідними ліцензіями.

Нацбанк закликав британську фінтех-компанію Revolut отримати українську банківську ліцензію у своєму повідомленні 27-го лютого. Також Нацбанк комунікує з литовським регулятором для кращого розуміння моделі роботи банку. «Ми відкриті до діалогу з Revolut і готові сприяти старту процесу отримання ліцензії компанією в Україні», – додали у пресслужбі.

Співзасновником Revolut є українець Влад Яценко, статки якого Forbes оцінює у $1,2 млрд. У серпні 2024 року компанія отримала нову оцінку у $45 млрд.