Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

SkyUp /надано пресслужбою SkyUp
Категорія
Новини
Дата

Forbes Digital

SkyUp планує розширення. До кінця року флот перевищить 15 літаків, а у Європі зʼявляться нові хаби

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

SkyUp розширить флот до понад 15 літаків та відкриє два нових хаби в ЄС Фото надано пресслужбою SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp розраховує, що до кінця 2025 року кількість літаків у її парку перевищить 15 одиниць, що дозволить забезпечити подальше зростання маршрутної мережі. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив CEO компанії Дмитро Сєроухов. З 18 квітня SkyUp розпочинає регулярні польоти з Кишинева та планує відкрити ще два нові європейські хаби у 2025 році.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Ключові факти

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні