SkyUp планує розширення. До кінця року флот перевищить 15 літаків, а у Європі зʼявляться нові хаби

Українська авіакомпанія SkyUp розраховує, що до кінця 2025 року кількість літаків у її парку перевищить 15 одиниць, що дозволить забезпечити подальше зростання маршрутної мережі. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив CEO компанії Дмитро Сєроухов. З 18 квітня SkyUp розпочинає регулярні польоти з Кишинева та планує відкрити ще два нові європейські хаби у 2025 році.
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