Фонд державного майна провів аукціон з продажу активів колишнього ДП «Львівський лікеро-горілчаний завод» за 212,15 млн грн. Єдиним учасником і покупцем стало ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», яке вже багато років орендувало підприємство. Про це стало відомо з протоколу про результати аукціону за 30 листопада.

Деталі

Приватизація відбулася шляхом викупу єдиним учасником. Стартова ціна лота становила 164,19 млн грн (без ПДВ), запропонована переможцем ціна – 176,79 млн грн без ПДВ, а з урахуванням ПДВ – 212 147 451,60 грн.

Об’єкт приватизації – діючий лікеро-горілчаний завод у Львові за адресою вул. Кордуби, 2. Підприємство виробляє горілку під торговими марками Perlova, Lemberg, Premium Lviv, Львівська, а також оцет.

До складу єдиного майнового комплексу входять:

33 об’єкти нерухомості (виробничі корпуси, цехи, склади, залізничні колії тощо) загальною площею 21,1 тис. кв. м;

земельна ділянка площею 4,9 га;

18 транспортних засобів (переважно навантажувачі та тепловоз 1985–1997 рр. випуску);

392 одиниці рухомого майна (обладнання, трубопроводи, чани, бензоколонка тощо).

За період 2022 – перше півріччя 2025 року обсяг реалізації продукції підприємства склав 670,9 млн грн.

Контекст

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування державної монополії на виробництво спирту. З 1 липня 2020 року набув чинності закон, який лібералізував діяльність у сфері виробництва та обігу етилового спирту.

Вже у вересні 2020 року Фонд державного майна України розпочав приватизацію спиртових заводів. 10 грудня 2020 року відбувся перший успішний продаж: перший в історії незалежної України приватний спиртзавод дістався компанії «ЛВН Лімітед» (торгова марка Nemiroff) за 55 млн грн.

Станом на листопад 2021 року ФДМУ провів приватизацію 30 спиртзаводів, загальна сума виручених коштів склала 1,7 млрд грн, з яких 1,05 млрд грн було перераховано безпосередньо до державного бюджету.