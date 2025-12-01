Фонд государственного имущества провел аукцион по продаже активов бывшего ГП «Львовский ликероводочный завод» за 212,15 млн грн. Единственным участником и покупателем стало ЧАО «Львовский ликероводочный завод», которое уже много лет арендовало предприятие. Об этом стало известно из протокола о результатах аукциона за 30 ноября.

Подробности

Приватизация произошла путем выкупа единственным участником. Стартовая цена лота составила 164,19 млн грн (без НДС), предложенная победителем – 176,79 млн грн без НДС, а с учетом НДС – 212 147 451,60 грн.

Объект приватизации – действующий ликероводочный завод во Львове по адресу ул. Кордубы, 2. Предприятие производит водку под торговыми марками Perlova, Lemberg, Premium Lviv, Львовская, а также уксус.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

В состав единого имущественного комплекса входят:

33 объекта недвижимости (производственные корпуса, цеха, склады, железнодорожные пути и т.п.) общей площадью 21 100 кв. м;

земельный участок площадью 4,9 га;

18 транспортных средств (преимущественно погрузчики и тепловоз 1985-1997 гг. выпуска);

392 единицы движимого имущества (оборудование, трубопроводы, чаны, бензоколонка и т.п.).

За период 2022-го – первое полугодие 2025 года объем реализации продукции предприятия составил 670,9 млн грн.

Контекст

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон об упразднении государственной монополии на производство спирта. С 1 июля 2020-го вступил в силу закон, либерализировавший деятельность в сфере производства и обращения этилового спирта.

Уже в сентябре 2020 года Фонд государственного имущества Украины приступил к приватизации спиртовых заводов. 10 декабря 2020-го состоялась первая успешная продажа: первый в истории независимой Украины частный спиртзавод достался компании «ЛВН Лимитед» (торговая марка Nemiroff) за 55 млн грн.

По состоянию на ноябрь 2021 года ФГИ провел приватизацию 30 спиртзаводов, общая сумма вырученных средств составила 1,7 млрд грн, из которых 1,05 млрд грн было перечислено непосредственно в государственный бюджет.