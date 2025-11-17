На базі Вілакубле (Франція) компанія Alta Ares презентувала президентам України та Франції Володимиру Зеленському та Емманюелю Макрону свої технології захисту від дронів-камікадзе, включаючи ШІ-систему для перехоплювачів, яка успішно застосовується в Україні з початку листопада. Про це компанія повідомила у пресрелізі 17 листопада.