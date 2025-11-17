Підписка від 49 грн
Французька система протидії дронам із ШІ вже успішно збиває «Шахеди» в Україні

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

2 хв читання

На базі Вілакубле (Франція) компанія Alta Ares презентувала президентам України та Франції Володимиру Зеленському та Емманюелю Макрону свої технології захисту від дронів-камікадзе, включаючи ШІ-систему для перехоплювачів, яка успішно застосовується в Україні з початку листопада. Про це компанія повідомила у пресрелізі 17 листопада.

  • Демонстрація відбулася в рамках блоку «Дрони та оборонні технології» під час візиту Зеленського до Парижа, де лідери підписали лист намірів про постачання до 100 винищувачів Rafale, систем ППО SAMP-T та дронів. Alta Ares презентувала оперативні можливості комплексу Safe Protection Dome.
  • 20 жовтня 2025 року система перехоплення успішно пройшла валідацію НАТО на полігоні Французького агентства оборонних закупівель. А вже за 10 днів комплекс було розгорнуто в Україні, де він збив перші російські дрони «Шахед», ідеться в пресрелізі.
  • Система інтегрує радари Thales та Echodyne з перехоплювачами X-Wing та турбореактивними дронами, розробленими у Франції та Україні. Комплекс здатний знищувати ворожі БПЛА на відстані до 30 км.
  • Вбудований ШІ для термінального наведення підвищує ефективність на 35%, а сумісність із різними радарами та ЗРК забезпечує захист критичної інфраструктури. Комплекс складається на 85% з європейських компонентів, не залежить від китайських батарей.
  • «Вже через два тижні після проходження валідації НАТО наш комплекс продемонстрував результативність, успішно знищивши російські дрони «Шахед». Це – підсумок наполегливої роботи наших інженерів у Франції та Україні. Ми щиро вдячні нашим українським і французьким партнерам за довіру та можливість працювати пліч-о-пліч», – зазначив CEO та співзасновник Alta Ares Хедріан Кантер.
  • Партнерство з українською Tenebris (виробник БПЛА-перехоплювачів) дозволяє масштабувати виробництво: з жовтня Alta Ares розпочала серійний випуск X-Wing у Франції (план – 2000 одиниць на рік з 2026-го), а в першому кварталі планує локалізувати цикл для одного перехоплювача за умови підтримки українського уряду.
  • «Ми вже працюємо над локалізацією виробництва на французьких потужностях після отримання експортних дозволів і паралельно розширюємо виробництво в Україні. Це дозволить нам створити стійкий, двонаціональний кластер оборонних технологій, здатний закривати критичні потреби як України, так і наших партнерів у Європі», – сказав CEO компанії Tenebris Богдан Вельма.
  • Alta Ares – французький інтегратор рішень для антидронових систем, заснований в Україні. Компанія має офіси у Франції, Україні та США. Її мета – стати одним із ключових європейських виробників рішень у сфері боротьби з дронами. 

Контекст

Останніми місяцями Росія значно посилила дронові атаки на Україну, переважно використовуючи іранські Shahed-136/131, Gerbera та дрони-імітатори, спрямовані на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Це частина стратегії виснаження ППО України перед зимою, з рекордними обсягами запусків (понад 5000–6000 дронів на місяць у вересні – жовтні). Атаки призвели до сотень жертв серед цивільних, пошкоджень енергомереж та промисловості.

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні