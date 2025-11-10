Три російські дрони влучили в одну з ТЕЦ на біомасі, що належить групі компаній «Кліар Енерджі». Про це повідомив співзасновник компанії Андрій Гріненко 9 листопада.

Деталі

«Три дрони атакували нашу українську ТЕЦ – саме ту, яку ми з командою «Кліар Енерджі» звели у 2016 році. Вона стала зразковою для всієї галузі: перша велика станція на біомасі, яка довела Україні, що енергетична незалежність можлива завдяки власним ресурсам», – написав Гріненко у Facebook.

За його словами, внаслідок удару ніхто не постраждав. Водночас опубліковані фото свідчать про серйозні руйнування обладнання станції.

«Цей проєкт для мене завжди був особливим – через людей, які будували його з вірою в сильну й самодостатню країну», – наголосив Гріненко.

Наслідки обстрілу Фото: Андрій Гріненко Наслідки обстрілу Фото: Андрій Гріненко Наслідки обстрілу Фото: Андрій Гріненко Наслідки обстрілу Фото: Андрій Гріненко Наслідки обстрілу Фото: Андрій Гріненко Наслідки обстрілу Фото: Андрій Гріненко Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Група компаній «Кліар Енерджі» спеціалізується на будівництві та експлуатації біо-ТЕС, вітрових і сонячних електростанцій, станцій дегазації сміттєзвалищ, а також анонсувала запуск кількох газопоршневих установок.

Окрім того, Андрій Гріненко є власником чеської компанії RSE s.r.o. – виробника мобільних когенераційних рішень на базі двигунів MWM та офіційного партнера цього бренду. RSE постачає газопоршневі установки (ГПУ) для першої черги проєкту Power One потужністю 20 МВт, який реалізують Dragon Capital Томаша Фіали та компанія Negen ексочільника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького.