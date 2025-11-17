На базе Вилакубле (Франция) компания Alta Ares представила президентам Украины и Франции Владимиру Зеленскому и Эмманюэлю Макрону свои технологии защиты от дронов-камикадзе, включая ИИ-систему для перехватчиков, успешно применяемую в Украине с начала ноября. Об этом компания сообщила в пресс-релизе 17 ноября.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Демонстрация состоялась в рамках блока «Дроны и оборонные технологии» во время визита Зеленского в Париж, где лидеры подписали письмо о намерениях о поставках до 100 истребителей Rafale, систем ПВО SAMP-T и дронов. Alta Ares представила оперативные возможности комплекса Safe Protection Dome.
- 20 октября 2025 года система перехвата успешно прошла валидацию НАТО на полигоне Французского агентства оборонных закупок. А уже через 10 дней комплекс был развернут в Украине, где сбил первые российские дроны «Шахед», говорится в пресс-релизе.
- Система интегрирует радары Thales и Echodyne с перехватчиками X-Wing и турбореактивными дронами, разработанными во Франции и Украине. Комплекс способен уничтожать вражеские БПЛА на расстоянии до 30 км.
- Встроенный ИИ для терминального наведения повышает эффективность на 35%, а совместимость с разными радарами и ЗРК обеспечивает защиту критической инфраструктуры. Комплекс на 85% состоит из европейских комплектующих, не зависит от китайских батарей.
- «Уже через две недели после прохождения валидации НАТО наш комплекс показал результативность, успешно уничтожив российские дроны «Шахед». Это результат настойчивой работы наших инженеров во Франции и Украине. Мы искренне благодарны нашим украинским и французским партнерам за доверие и возможность работать бок о бок», – отметил CEO и соучредитель Alta Ares Хедриан Кантер.
- Партнерство с украинским Tenebris (производитель БПЛА-перехватчиков) позволяет масштабировать производство: с октября Alta Ares начала серийный выпуск X-Wing во Франции (план – 2000 единиц в год с 2026-го), а в первом квартале планирует локализовать цикл для одного перехватчика при условии поддержки украинского правительства.
- Мы уже работаем над локализацией производства на французских мощностях после получения экспортных разрешений и параллельно расширяем производство в Украине. Это позволит нам создать стойкий двунациональный кластер оборонных технологий, способный закрывать критические потребности как Украины, так и наших партнеров в Европе», – сказал CEO компании Tenebris Богдан Вельма.
- Alta Ares – французский интегратор решений для антидроновых систем, основанный в Украине. У компании есть офисы во Франции, Украине и США. Ее цель – стать одним из ключевых европейских производителей решений в сфере борьбы с дронами.
Контекст
В последние месяцы Россия значительно усилила дроновые атаки на Украину, преимущественно используя иранские Shahed-136/131, Gerbera и дроны-имитаторы, направленные на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Это часть стратегии истощения ПВО Украины перед зимой, с рекордными объемами запусков (более 5000–6000 дронов в месяц в сентябре – октябре). Атаки привели к сотням жертв среди гражданских, повреждениям энергосетей и промышленности.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.