На базе Вилакубле (Франция) компания Alta Ares представила президентам Украины и Франции Владимиру Зеленскому и Эмманюэлю Макрону свои технологии защиты от дронов-камикадзе, включая ИИ-систему для перехватчиков, успешно применяемую в Украине с начала ноября. Об этом компания сообщила в пресс-релизе 17 ноября.

Подробности

Демонстрация состоялась в рамках блока «Дроны и оборонные технологии» во время визита Зеленского в Париж, где лидеры подписали письмо о намерениях о поставках до 100 истребителей Rafale, систем ПВО SAMP-T и дронов. Alta Ares представила оперативные возможности комплекса Safe Protection Dome.

20 октября 2025 года система перехвата успешно прошла валидацию НАТО на полигоне Французского агентства оборонных закупок. А уже через 10 дней комплекс был развернут в Украине, где сбил первые российские дроны «Шахед», говорится в пресс-релизе.

Система интегрирует радары Thales и Echodyne с перехватчиками X-Wing и турбореактивными дронами, разработанными во Франции и Украине. Комплекс способен уничтожать вражеские БПЛА на расстоянии до 30 км.

Встроенный ИИ для терминального наведения повышает эффективность на 35%, а совместимость с разными радарами и ЗРК обеспечивает защиту критической инфраструктуры. Комплекс на 85% состоит из европейских комплектующих, не зависит от китайских батарей.

«Уже через две недели после прохождения валидации НАТО наш комплекс показал результативность, успешно уничтожив российские дроны «Шахед». Это результат настойчивой работы наших инженеров во Франции и Украине. Мы искренне благодарны нашим украинским и французским партнерам за доверие и возможность работать бок о бок», – отметил CEO и соучредитель Alta Ares Хедриан Кантер.

Партнерство с украинским Tenebris (производитель БПЛА-перехватчиков) позволяет масштабировать производство: с октября Alta Ares начала серийный выпуск X-Wing во Франции (план – 2000 единиц в год с 2026-го), а в первом квартале планирует локализовать цикл для одного перехватчика при условии поддержки украинского правительства.

Мы уже работаем над локализацией производства на французских мощностях после получения экспортных разрешений и параллельно расширяем производство в Украине. Это позволит нам создать стойкий двунациональный кластер оборонных технологий, способный закрывать критические потребности как Украины, так и наших партнеров в Европе», – сказал CEO компании Tenebris Богдан Вельма.

Alta Ares – французский интегратор решений для антидроновых систем, основанный в Украине. У компании есть офисы во Франции, Украине и США. Ее цель – стать одним из ключевых европейских производителей решений в сфере борьбы с дронами.

Контекст

В последние месяцы Россия значительно усилила дроновые атаки на Украину, преимущественно используя иранские Shahed-136/131, Gerbera и дроны-имитаторы, направленные на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Это часть стратегии истощения ПВО Украины перед зимой, с рекордными объемами запусков (более 5000–6000 дронов в месяц в сентябре – октябре). Атаки привели к сотням жертв среди гражданских, повреждениям энергосетей и промышленности.