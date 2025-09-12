Український виробник вітроенергетичного обладнання «Френдлі Вінд Технолоджі» досяг рівня локалізації виробництва вітрогенераторів у 80%. Про це заявив співвласник компанії Максим Єфімов на форумі промисловців від Forbes Ukraine.

Деталі

До повномасштабної війни завод працював у Краматорську, а після 2022 року компанія релокувала близько 50 000 тонн обладнання та виробничі цехи на захід країни. Разом із потужностями переїхали й тисячі працівників з родинами.

«Ми створили нову екосистему, наш новий дім. Ми його будуємо як Ноїв Ковчег для того, щоб захистити машинобудівну галузь», – пояснив Єфімов.

За його словами, 50% податків компанія сплачує у бюджет Краматорська, які йдуть на оборону і будівництво фортифікацій. Іншу частину податків компанія сплачує на новому місці. «За рахунок цих податків розвивається громада, яка ніколи цього не бачила», – зазначив Єфімов.

Крім того, підприємство відраховує частину доходів від виробленої електроенергії на розвиток громади, де встановлює турбіни. «У селі Нижні Ворота громада вже отримує у десятки разів більше коштів, ніж раніше, завдяки цьому механізму. Це наш соціальний внесок у розвиток територій», – наголосив бізнесмен.

Контекст

Індустріальний парк «Френдлі Вінд Технолоджі» спеціалізується на енергетичному машинобудуванні. У 2022 році виробництво було релоковано до Перечина з Краматорська (Донецька область), де на базі Краматорського заводу важкого верстатобудування компанія «Фурлендер Віндтехнолоджі» випускала вітроенергетичні установки.

Керуюча компанія: ТОВ «Управляюча компанія індустріального парку «Френдлі Віндтехнолоджі». Ініціатор створення – ТОВ «Френдлі Вінд Технолоджі», зареєстроване в Перечині у жовтні 2022 року. Керівник і кінцевий бенефіціар – Владислав Єременко. Дохід товариства за підсумками 2024 року – 23,8 млн грн, свідчить інформація в базі YouControl.

За 2024 рік діяльність підприємств індустріального парку принесла понад 150 млн грн податків, з яких понад 100 млн було спрямовано до бюджету міста Перечин.