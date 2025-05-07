Індустріальний парк на Закарпатті вийшов на виробництво 30 вітротурбін на рік (фото)

Виробництво вітротурбін в індустріальному парку «Френдлі Вінд Технолоджі» (Перечин, Закарпатська область) вийшло на потужність 30 одиниць на рік. У планах – запуск виробництва лопатей для вітроелектростанцій. Про це розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Деталі

У Перечині виробляють вітроенергетичні установки мультимегаватного класу. На підприємстві зайнято 1500 працівників.

Інвестиційна програма розвитку парку передбачає введення додаткових ліній виробництва на початку 2026 року та збільшення виробництва до 100 вітротурбін на рік, зазначив Кисиленський.

За його словами, на літо 2025 року в індустріальному пару планується запуск серійного виробництва нового виду продукції – лопатей для вітроелектростанцій.

За 2024 рік діяльність підприємств індустріального парку принесла понад 150 млн грн податків, з яких понад 100 млн було спрямовано до бюджету міста Перечин, повідомив Кисилевський.

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Контекст

Індустріальний парк «Френдлі Вінд Технолоджі» спеціалізується на енергетичному машинобудуванні. У 2022 році виробництво було релоковано до Перечина з Краматорська (Донецька область), де на базі Краматорського заводу важкого верстатобудування компанія «Фурлендер Віндтехнолоджі» випускала вітроенергетичні установки.

Керуюча компанія: ТОВ «Управляюча компанія індустріального парку «Френдлі Віндтехнолоджі». Ініціатор створення – ТОВ «Френдлі Вінд Технолоджі», зареєстроване в Перечині у жовтні 2022 року. Керівник і кінцевий бенефіціар – Владислав Єременко. Дохід товариства за підсумками 2024 року – 23,8 млн грн, свідчить інформація в базі YouControl.