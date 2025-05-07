Індустріальний парк на Закарпатті вийшов на виробництво 30 вітротурбін на рік (фото)

Виробництво вітротурбін в індустріальному парку «Френдлі Вінд Технолоджі» (Перечин, Закарпатська область) вийшло на потужність 30 одиниць на рік. У планах – запуск виробництва лопатей для вітроелектростанцій. Про це розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
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Деталі
- У Перечині виробляють вітроенергетичні установки мультимегаватного класу. На підприємстві зайнято 1500 працівників.
- Інвестиційна програма розвитку парку передбачає введення додаткових ліній виробництва на початку 2026 року та збільшення виробництва до 100 вітротурбін на рік, зазначив Кисиленський.
- За його словами, на літо 2025 року в індустріальному пару планується запуск серійного виробництва нового виду продукції – лопатей для вітроелектростанцій.
- За 2024 рік діяльність підприємств індустріального парку принесла понад 150 млн грн податків, з яких понад 100 млн було спрямовано до бюджету міста Перечин, повідомив Кисилевський.
Контекст
Індустріальний парк «Френдлі Вінд Технолоджі» спеціалізується на енергетичному машинобудуванні. У 2022 році виробництво було релоковано до Перечина з Краматорська (Донецька область), де на базі Краматорського заводу важкого верстатобудування компанія «Фурлендер Віндтехнолоджі» випускала вітроенергетичні установки.
Керуюча компанія: ТОВ «Управляюча компанія індустріального парку «Френдлі Віндтехнолоджі». Ініціатор створення – ТОВ «Френдлі Вінд Технолоджі», зареєстроване в Перечині у жовтні 2022 року. Керівник і кінцевий бенефіціар – Владислав Єременко. Дохід товариства за підсумками 2024 року – 23,8 млн грн, свідчить інформація в базі YouControl.
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