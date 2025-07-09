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Томаш Фіала інвестує $30 млн у спільний енергопроєкт з Володимиром Кудрицьким. Як вони планують за пів року побудувати 60 МВт з дохідністю 30%. Інтервʼю

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes
Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes

5 хв читання

Томаш Фіала, Володимир Кудрицький /колаж Анастасія Решетнік

Чому Томаш Фіала інвестує $30 млн у спільний з Володимиром Кудрицьким енергопроєкт. Фото колаж Анастасія Решетнік

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Майже через рік після звільнення з поста СЕО «Укренерго» Володимир Кудрицький повертається в українську енергетику. Фінансує проєкт, який також покладається на кредитні кошти, Dragon Capital Томаша Фіали. В планах: будівництво energy storage, газової генерації та вітряків. Які умови партнерства Кудрицького й Фіали, як і на чому вони збираються заробляти та чому поспішають збудувати якомога більше електростанцій до 2030-го?

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Відновлення та трансформація української енергосистеми потребуватиме гігаватів нової генерації, зазначає Володимир Кудрицький, СЕО оператора української енергосистеми «Укренерго» у 2020-2024 роках. Насичення ринку новими потужностями не відбудеться до 2030-го, тому важливо не проґавити момент, впевнений він.

Кудрицький звільнився у вересні 2024 року. В листопаді він заснував компанію «Неджен» разом із колишнім членом правління «Укренерго» Андрієм Немировським. «Для нас було дуже важливо створити щось вагоме для української енергосистеми», – каже Кудрицький.

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