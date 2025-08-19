Президент США пообіцяв Україні гарантії безпеки й не виключив у цьому контексті можливу присутність американських військових в Україні, але поставив жорсткі умови — тристороння зустріч з Путіним або продовження бойових дій. Європейські лідери відкрито суперечать його стратегії, вимагаючи припинення вогню як обовʼязкової умови переговорів з Росією. Головне з матеріалу Politico (оновлено після завершення закритих переговорів о 1:50)

У понеділок 18 серпня президент України Володимир Зеленський та європейські лідери зустрілися з Дональдом Трампом для вирішальних переговорів щодо припинення війни в Україні. Президент США покладає відповідальність за досягнення миру саме на Україну.

Після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня Дональд Трамп посилив тиск на Київ щодо поступок територіями на користь Москви. Київ опирається, вимагаючи гарантій безпеки замість капітуляції. Зеленський попередив, що це означатиме втрату ключових оборонних позицій і підвищену вразливість до російських атак.

Україна та союзники наполягають на гарантіях безпеки для захисту майбутнього як України, так і Європи загалом. Лідери ЄС зберуться у вівторок 19 серпня на екстрений дебрифінг. Тоді як Трамп заявив, що запланував власний «післяматчевий» дебрифінг — з Путіним.

Forbes Ukraine веде хроніку подій у Білому домі.

Ключові моменти зустрічі Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті

Кардинальна зміна настрою. На відміну від напруженої зустрічі Трампа та Зеленського у Білому домі в лютому, сьогоднішня зустріч пройшла в дружній атмосфері, аналізує Politico. Трамп був привітним та підкреслив, що хоче побачити закінчення цієї війни. «Для мене честь, що президент України з нами. У нас було багато хороших дискусій, переговорів. Думаю, що досягається прогрес», – сказав Трамп.

Зеленський подякував Трампу і навіть одягнув на зустріч костюм замість одягу у стилі мілітарі. Це відзначили як президент США, так і репортер, який під час зустрічі Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті у лютому зробив зауваження українському президенту за його одяг.

Неочікувана позиція щодо безпеки. Трамп не виключив присутності американських військ в Україні. Він пообіцяв Україні «дуже хороший захист» і безпеку, схожу на «натівську», в рамках будь-якої угоди про припинення війни, хоча основну роль відводить Європі.

Ультиматум щодо тристоронніх переговорів. Трамп поставив жорсткі умови: або тристороння зустріч з ним, Зеленським і Путіним, або війна триватиме. Президент США заявив, що Росія та Україна не потребують припинення вогню для досягнення угоди про завершення бойових дій. Це повністю збігається з позицією Кремля і зменшує шанси на нові американські санкції.

Натомість без припинення вогню Путін може імітувати участь у дипломатичному процесі, продовжуючи водночас бойові дії без будь-якого нового тиску чи санкцій з Вашингтона, пише Politico. Це радше продовжить, ніж завершить війну.

Європа та Україна розглядають загрозу нових американських санкцій як важливий інструмент для примусу Путіна до серйозних переговорів і поступок. Оскільки Трамп фактично знімає цю загрозу зі столу переговорів, Путін може легше «водити його за ніс», зазначає Politico.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому 18 серпня 2025 року.

Мерц і Макрон закликають до припинення вогню між Росією та Україною

Європейські союзники України відкрито суперечать стратегії Трампа, вимагаючи припинення вогню як обовʼязкової умови серйозних переговорів і наполягаючи на своїй участі у процесі врегулювання.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц і французький президент Емманюель Макрон наполягають на припиненні вогню в Україні, попри заяву Трампа, що це не є обовʼязковою умовою для мирних переговорів.

Мерц підкреслив: «Довіра до цих зусиль, які ми сьогодні докладаємо, залежить щонайменше від припинення вогню з самого початку серйозних переговорів»». Макрон додав, що перемирʼя необхідне «принаймні для того, щоб зупинити вбивства» в Україні.

Обидва лідери підтримали ідею тристоронньої зустрічі між Трампом, Зеленським і Путіним як логічний наступний крок.

Макрон заявив про бажання провести ще одну зустріч за участі Європи, оскільки «їхня власна безпека також під загрозою».

Лідери країн-членів ЄС, генсек НАТО, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп на спільному фото перед переговорами щодо припинення війни в Україні.

Рютте вітає «прорив» у гарантіях безпеки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розцінює готовність Трампа надавати гарантії безпеки Україні як кардинальну зміну американської позиції і ключовий момент у врегулюванні конфлікту.

«Те, що ви сказали: «Я готовий брати участь у гарантіях безпеки», – це великий крок», – сказав Рютте. «Це справді прорив. І це має вирішальне значення».

Фінляндія як «знавець Росії»

Президент Фінляндії Александер Стубб обґрунтовує своє право бути за столом переговорів на рівні з великими державами унікальним досвідом своєї країни: понад 800-кілометровий кордон Фінляндії з Росією та історичний досвід протистояння з СРСР під час Другої світової війни.

«Стубб грає роль «знавця Росії» на основі фінського досвіду. Але його головна мета — підтримувати Зеленського, використовуючи близькі стосунки з Трампом, щоб переговори «не зійшли з рейок»», — пояснює Politico дипломат і дослідник Йоель Ліннаінмякі.

Простіше кажучи: Стубб, який колись зблизився з президентом США під час гри в гольф у Флориді, за столом переговорів виконує роль «приятеля Трампа», зазначає Politico. Він стежить, щоб той «не замахнувся» на Україну.

Емоційний заклик фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до Трампа «як мати і бабуся», закликавши зробити повернення викрадених українських дітей одним із пріоритетів переговорів з Росією. «Кожна дитина має повернутися до своєї родини», — підкреслила вона.

Питання викрадених дітей стає важливим елементом дипломатичного тиску на Росію, залучаючи як європейських лідерів, так і найближче оточення американського президента через особисті, материнські заклики, пише Politico.

З 2022 року Росія насильно вивезла близько 20 000 українських дітей з окупованих територій до Росії та Білорусі, за даними української сторони. Ці дії стали підставою для звинувачення Путіна у воєнних злочинах Міжнародним кримінальним судом у 2023 році.

Заклик пролунав після того, як минулого тижня перша леді США Меланія Трамп написала листа Путіну з вимогою повернути викрадених дітей в Україну. Зеленський подякував першій леді за це послання і передав Трампу листа від першої леді України Олени Зеленської, адресований Меланії.

Лідери країн-членів ЄС, генсек НАТО, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп за столом переговорів у Білому домі 18 серпня 2025 року.

«Дипломатія компліментів» Трампа

Трамп використовував персональну дипломатію і лестощі як інструмент для налагодження відносин перед обговоренням складних питань щодо України та її безпеки. Це різко контрастує з його попередньою критикою європейських партнерів, зазначає Politico.

Він обсипав кожного європейського лідера персональними компліментами, створюючи дружню атмосферу.

Найяскравіші оцінки:

Генсек НАТО Марк Рютте: «чудовий джентльмен» і «чудовий політичний лідер»;

«чудовий джентльмен» і «чудовий політичний лідер»; Прем’єр Великої Британії Кір Стармер: названий «другом», якого «всі люблять»;

названий «другом», якого «всі люблять»; Президент Франції Емманюель Макрон: найнезвичайніша похвала — «подобався з першого дня, зараз подобається ще більше»;

найнезвичайніша похвала — «подобався з першого дня, зараз подобається ще більше»; Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні: «натхненниця», яка прослужила «довше за інших»;

«натхненниця», яка прослужила «довше за інших»; Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц: «дуже сильна людина» і «мій друг»;

«дуже сильна людина» і «мій друг»; Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: «можливо найвпливовіша за всіх хлопців за цим столом».

Непростий шлях до миру

«Багатостороння зустріч у Східній кімнаті завершилася», – повідомив Білий дім. Трамп на Truth Social схарактеризував переговори з Зеленським та європейськими лідерами як «хорошу зустріч». Він написав, що обговорив гарантії безпеки для України з лідерами ЄС, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО, України та Великої Британії. «Їх нададуть різні європейські країни у координації зі США», – зазначив він.

Після завершення зустрічей Трамп, як і планував, зателефонував Путіну. Під час дзвінка з президентом РФ Трамп, за його словами, розпочав організацію прямої зустрічі між Зеленським і Путіним. Конференція відбудеться «в місці, яке буде визначено пізніше», – заявив Трамп у дописі на Truth Social, і теоретично після неї відбудеться тристороння зустріч між Зеленським, Путіним і самим Трампом.

Британський чиновник підсумував Politico результати переговорів, підкресливши, що шлях до миру все ще довгий. За його оцінкою, сьогодні був поганий день для Путіна через відновлення західної єдності та повернення США до спільної позиції.

Водночас британець визнав правильність стратегії Трампа залучити Путіна до переговорів, оскільки без цього неможливо припинити війну. «Іншими словами, шлях до миру існує, але він все ще довгий», — резюмував чиновник.

Попереду багато переговорів і нерозв'язаних питань, підсумовує Politico.