Генсек НАТО підтримав позицію Трампа: гарантії безпеки для України варто розглядати після встановлення миру 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте погодився з позицією президента США Дональда Трампа, що гарантії безпеки для України слід надавати лише після укладення мирної угоди. Про це він сказав на пресконференції в Приштині, пише El Mundo 11 березня.

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Рютте зазначив, що Трамп має рацію, «адже без миру не може бути його збереження, а миру поки немає».

Він також назвав «проривом» ініціативи Трампа, спрямовані на початок переговорів між Україною та Росією для завершення війни.

Контекст

7 березня президент США Дональд Трамп висловив думку, що спочатку потрібно завершити війну між Росією та Україною, а потім розглядати питання гарантій безпеки для України. Того ж дня міністр фінансів США заявив, що Зеленському слід погодитися на гарантії безпеки від Європи.

10 березня спецпосланець Трампа Стів Віткофф назвав гарантії безпеки для України «нескладним питанням».

11 березня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у статті для The Guardian окреслив три ключові умови для тривалого миру: надання Україні надійних гарантій безпеки, рішуче посилення санкцій проти Росії з боку Європи та використання заморожених російських активів для підтримки України.