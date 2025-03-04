Франція запропонувала використовувати заморожені активи Росії як гарантію безпеки України – FT

Франція запропонувала використовувати російські активи, які зберігаються в Європі, як гарантії безпеки для України, пише Financial Times із посиланням на кілька джерел. За їхніми словами, обговорюється пропозиція про позбавлення Кремля цінних паперів у разі порушення майбутнього припинення вогню.

Ключові факти

Франція та Німеччина, які тривалий час виступали проти повної конфіскації активів, що перебувають у ЄС, обговорюють із Великою Британією та іншими країнами способи їх можливого використання.

Французькі офіційні особи обговорили пропозицію щодо конфіскації активів європейськими столицями у разі, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні, повідомили три джерела, обізнані про переговори, в рамках зусиль щодо надання Києву гарантій безпеки.

Прихильники угоди про припинення вогню розглядають її як спосіб змусити Росію дотримуватися будь-якої угоди та надати Києву гарантії.

Переговори відбуваються на тлі активних дипломатичних зусиль європейських країн на чолі з Францією та Великобританією щодо розробки мирного плану для України, спровокованих рішенням президента США Дональда Трампа розпочати двосторонні переговори з Москвою.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що він розгляне можливість підтримати пропозицію, яка передбачає арешт заморожених російських активів, повідомило джерело.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон вивчає, як можуть бути використані активи. «Щодо самих активів, то це дуже складне питання. Це не просто, – додав Стармер. – Але я думаю, що нам потрібно зробити більше, і ми робимо більше роботи, щоб принаймні вивчити можливості разом з іншими країнами».

Два джерела, знайомі із французькою пропозицією, сказали, що вона була добре сприйнята іншими європейськими союзниками, але вона щн далека від погодження.

Прихильники конфіскації активізувалися через погрози адміністрації Трампа припинити військову підтримку України. «Все більше країн готові використовувати заморожені активи як важіль», – сказало джерело

Контекст

У 2022 році після повномасштабного вторгнення Москви в Україну союзники по G7 заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько €300 млрд. Більшість цих коштів – близько €190 млрд – перебуває у центральному депозитарії цінних паперів Бельгії Euroclear, а менші суми – у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.

В даний час дохід, що отримується від цих активів (в основному у вигляді готівки та державних облігацій), використовується для погашення кредитів, наданих Україні країнами G7 на суму 50 млрд доларів, проте самі базові активи не зачепили.

Такі країни, як Україна, Польща та країни Балтії, давно наполягають на конфіскації основних активів, проте ключові столиці, включаючи Берлін, Париж та Брюссель, раніше виступали проти через побоювання, що арешт державної власності створить прецедент відповідно до міжнародного права.

Європейський центральний банк також занепокоєний тим, що статус євро як безпечного варіанту для валютних резервів буде поставлений під загрозу. Більшість активів номіновано у євро.

Під час переговорів із Трампом минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що негайна конфіскація активів не буде «дотриманням міжнародного права», але гроші можуть стати «частиною переговорів після закінчення війни».