Без другого шансу на перемир’я. Про що домовлятимуться Україна та США у Саудівській Аравії? Розбір The Economist та Reuters

Переговори між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії можуть визначити майбутній хід російсько-української війни. Вашингтон перевірить готовність Києва до компромісів, а Київ спробує зберегти підтримку США та добитися безпекових гарантій. Ситуацію аналізують The Economist та Reuters .

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) пройдуть переговори між офіційними представниками адміністрації США та українською делегацією. Сторони будуть обговорювати майбутнє війни, рівень підтримки США та економічні домовленості, зокрема угоду щодо корисних копалин, яка могла б забезпечити Україні фінансову підтримку. Натомість ця угода може стати інструментом політичного тиску.

США в останні тижні заявляють про прагнення «швидкого завершення війни» та почали налагоджувати прямі контакти з Москвою. Президент США Дональд Трамп не приховує свого бажання якнайшвидше закінчити війну. Він прямо заявив, що очікує від України готовності до поступок, і наголосив, що мир має бути «реалістичним». «Не можна казати «я хочу миру» й водночас заявляти, що не поступлюся ні в чому», – передає слова американських посадовців Reuters.

Українська позиція та представники делегацій

Київ не може укладати угоду, яка поставить під загрозу суверенітет або послабить військову оборону країни, наполягає президент України Володимир Зеленський. Він намагався узгодити свою стратегію з європейськими союзниками – Францією та Великою Британією, які виступають за мир «з позиції сили», зазначає The Economist.

В одному із відеозвернень Зеленський наголосив, що переговори «стосуються і наближення миру, і продовження підтримки» з боку США. Однак залишається відкритим питання, чи готовий Трамп запропонувати Києву безпекові гарантії, яких так прагне Україна.

Зеленський також заявив, що сам не братиме участі в переговорах у Джидді. Він відрядив туди керівника Офісу президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибігу, міністра оборони Рустема Умєрова та заступника керівника ОП Павла Палісу. Проблема, однак, у тому, що Єрмак не є популярним в команді Трампа, пише The Economist.

До американської делегації увійдуть держсекретар США Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц. Але, ймовірно, переговори очолить Стів Віткофф – довірена особа Трампа та його неформальний посланець, який нещодавно зустрічався з Володимиром Путіним і також веде переговори щодо Близького Сходу.

Дональд Трамп очікує від України готовності до поступок. Фото Getty Images

Москва та війна на виснаження

Росія уникає будь-яких поступок і продовжує ескалацію бойових дій. Кремль категорично відкинув ідею тимчасового перемир’я, яку запропонували Зеленський, Франція та Велика Британія, заявивши, що це лише спроба виграти час перед військовим крахом України, пише Reuters.

На фронті ситуація стає дедалі складнішою: російські війська поступово просуваються на Донеччині, а українські підрозділи, які минулого року увійшли до російської Курської області, фактично оточені. За останній тиждень Росія завдала по Україні 1200 авіаударів керованими бомбами, 870 атак дронами та понад 80 ракетних ударів, повідомив Зеленський.

Москва також активно працює дипломатично. У лютому американська делегація зустрічалася з російськими представниками у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, для відновлення діалогу, який був майже заморожений за адміністрації Джо Байдена. Тож США, ймовірно, також зважатимуть на позицію Росії у переговорах.

Зустріч американської та російської делегацій в Ер-Ріяді. Фото Getty Images

Мінеральна угода чи новий конфлікт

США хочуть укласти угоду, яка відкриє їм доступ до стратегічних українських мінеральних ресурсів, тоді як Київ наполягає на включенні гарантій безпеки. Спочатку документ планували підписати під час візиту Зеленського до Вашингтона, однак через конфлікт між президентом України, Трампом та Джей Ді Венсом цього не сталося. Після невдалих перемовин у Білому домі українські та американські делегації вперше зустрінуться в Джидді.

Трамп переконаний, що Україна зрештою погодиться на угоду, але додає: «Вони підпишуть угоду про корисні копалини, але я хочу, щоб вони прагнули миру… Вони не показали цього настільки, наскільки мали б», — цитує його Reuters.

Останні тижні підтверджують: США більше не гарантують безумовної підтримки Україні. Адміністрація Трампа не лише припинила постачання зброї, а й тимчасово зупинила обмін розвідданими. У неділю Трамп заявив, що США «практично» відновили співпрацю з Києвом у цій сфері, але деталей не уточнив.

Такий підхід лише зміцнює позиції Кремля, який відчуває, що може продовжувати наступ без ризику серйозних наслідків, зазначає The Economist.

Гра з високими ставками

Переговори в Джидді можуть стати поворотним моментом як для війни, так і для відносин України та США. Якщо Київ не покаже готовності до поступок, він ризикує втратити підтримку Вашингтона. Якщо ж Трамп занадто наполягатиме на компромісах, це може викликати жорстку реакцію українського суспільства та військового керівництва.

Високопосадовець з української сфери безпеки заявив, що Україна розраховує на перемир’я, яке допоможе повернути дискусію у більш раціональне річище. Інший український чиновник попереджає, що якщо США продовжать свій курс, Україна опиниться в «сірій зоні» і буде змушена вдаватися до ще агресивніших військових дій для власного виживання.

Ставки у переговорах неймовірно високі. Якщо вони проваляться, Україна може більше не отримати другого шансу, підсумовує The Economist.