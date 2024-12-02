Криза в Intel. Гендиректор компанії Гелсінгер йде у відставку

Головним завданням Гелсінгера було оздоровити компанію, що перебувала у скрутному становищі. Однак за останні три роки ситуація лише погіршилася: на відміну від Nvidia, Intel пропустила хвилю ШІ та не змогла вчасно запустити нові технології.

Деталі

Генеральний фінансовий директор Intel Девід Зінснер і Мішель Джонстон Голтхаус, яка отримала посаду генерального директора продуктового підрозділу компанії, виконуватимуть обовʼязки тимчасових спів-генеральних директорів, поки рада директорів не знайде заміну Гелсінгеру. Френк Єрі, незалежний голова ради директорів Intel, буде виконувати обовʼязки тимчасового виконавчого голови.

Гелсінгер був покликаний відновити технологічну перевагу Intel, але його спроби перетворити компанію на контрактного виробника чипів для інших компаній не увінчалися успіхом, особливо через конкуренцію з Nvidia, чия графіка чипів домінує в дата-центрах і розвитку штучного інтелекту.

Після негативного фінансового звіту в серпні Intel призупинила виплату дивідендів і оголосила про скорочення 15% своєї робочої сили. Вартість акцій компанії впала більше ніж на половину в 2024 році.

Контекст

У серпні Intel оголосила про скорочення чисельності персоналу на 15% у рамках спроби стабілізувати фінансове становище компанії та заощадити $10 млрд. Ці новини спричинили падіння акцій компанії на 20%, перевищивши попереднє падіння на 10%, яке сталося після останнього звіту про прибутки.

Ринкова капіталізація Intel впала нижче $100 млрд після невдалого звіту про доходи за другий квартал. У серпні компанія оголосила про намір зменшити капітальні витрати до $21,5 млрд у 2025 році, що на 17% менше, ніж у 2024-му.

У вересні Intel заявила про можливі зміни в планах розвитку, включаючи припинення або відстрочку будівництва заводу у Німеччині вартістю $32 млрд. Крім того, компанія може продати свою дочірню компанію Altera, виробника програмованих логічних пристроїв, яку Intel придбала у 2015 році за $16,7 млрд.