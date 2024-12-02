Криза в Intel. Гендиректор компанії Гелсінгер йде у відставку

Генеральний директор Пат Гелсінгер офіційно подав у відставку 1 грудня та покинув місце в раді директорів компанії, пише Bloomberg.
Головним завданням Гелсінгера було оздоровити компанію, що перебувала у скрутному становищі. Однак за останні три роки ситуація лише погіршилася: на відміну від Nvidia, Intel пропустила хвилю ШІ та не змогла вчасно запустити нові технології.
Деталі
- Генеральний фінансовий директор Intel Девід Зінснер і Мішель Джонстон Голтхаус, яка отримала посаду генерального директора продуктового підрозділу компанії, виконуватимуть обовʼязки тимчасових спів-генеральних директорів, поки рада директорів не знайде заміну Гелсінгеру. Френк Єрі, незалежний голова ради директорів Intel, буде виконувати обовʼязки тимчасового виконавчого голови.
- Гелсінгер був покликаний відновити технологічну перевагу Intel, але його спроби перетворити компанію на контрактного виробника чипів для інших компаній не увінчалися успіхом, особливо через конкуренцію з Nvidia, чия графіка чипів домінує в дата-центрах і розвитку штучного інтелекту.
- Після негативного фінансового звіту в серпні Intel призупинила виплату дивідендів і оголосила про скорочення 15% своєї робочої сили. Вартість акцій компанії впала більше ніж на половину в 2024 році.
Контекст
У серпні Intel оголосила про скорочення чисельності персоналу на 15% у рамках спроби стабілізувати фінансове становище компанії та заощадити $10 млрд. Ці новини спричинили падіння акцій компанії на 20%, перевищивши попереднє падіння на 10%, яке сталося після останнього звіту про прибутки.
Ринкова капіталізація Intel впала нижче $100 млрд після невдалого звіту про доходи за другий квартал. У серпні компанія оголосила про намір зменшити капітальні витрати до $21,5 млрд у 2025 році, що на 17% менше, ніж у 2024-му.
У вересні Intel заявила про можливі зміни в планах розвитку, включаючи припинення або відстрочку будівництва заводу у Німеччині вартістю $32 млрд. Крім того, компанія може продати свою дочірню компанію Altera, виробника програмованих логічних пристроїв, яку Intel придбала у 2015 році за $16,7 млрд.
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