Гарантії безпеки для України будуть складатися з двох рівнів, на першому – встановлення мирної угоди або припинення вогню, на другому – те, що нададуть США та Європа. Про це розповів генсекретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 22 серпня.

Деталі

Рютте наголосив, що попередні домовленості, зокрема Будапештський меморандум та Мінські переговори, не забезпечили ефективних гарантій безпеки для України.

Нова система гарантій має запобігти повторній агресії з боку Росії та гарантувати безпеку України на високому рівні, заявив генсек.

За його словами, країни НАТО за останній місяць закупили в США і вже поставили Україні зброї на $1,5 млрд і планують продовжувати це робити.

Рютте зазначив, що після закінчення бойових дій союзники планують нарощувати чисельність української армії і розгортати нові виробництва озброєнь в Україні.

Коментуючи рішення про відправку військ європейських країн в Україну після припинення вогню, він сказав: «Обговорення тривають, рано говорити про результат».

Своєю чергою Зеленський заявив, що Україна бачить «добру волю» більшості країн з Коаліції охочих, хто готовий надати гарантії безпеки повністю. За його словами, після того, як буде виписана їхня інфраструктура, буде зрозуміло, хто і які гарантії готовий надати.

Зеленський наголосив, що мета – створити дієві гарантії, подібні до п’ятої статті Статуту НАТО, які охоплюватимуть захист на землі, у небі та на морі, а також фінансування української армії.

Контекст

За даними Bloomberg, близько 10 європейських країн висловили готовність відправити свої війська в Україну після завершення війни. Проте Росія категорично виступає проти будь-якої присутності сил НАТО на українській території.

Водночас Пентагон заявив, що США обмежать свою роль у системі гарантій безпеки для України до мінімальної. Натомість європейські союзники працюють над створенням більш рішучої системи підтримки Києва, оскільки довгострокове стримування Росії залежатиме від співпраці зі США та НАТО.

19 серпня Дональд Трамп в ефірі Fox News наголосив, що не планує відправляти американські війська в Україну для нагляду за виконанням можливих мирних угод із Росією. Водночас він припустив можливість надання Києву підтримки з повітря.