Попри обіцянки гарантій безпеки Україні, Білий дім відходить убік, перекладаючи тягар на європейських союзників. Замість системної дипломатії президент США Дональд Трамп довіряє вузькому колу радників, а Росія використовує його спецпосланця Стіва Віктоффа для нав’язування власних умов. Головне з розборів Politico та WP

Після зустрічей на Алясці та в Вашингтоні з лідерами Росії та України президент США Дональд Трамп не поспішає давати чітких гарантій безпеки для України щодо розвʼязання російсько-української війни. Ввечері вівторка, 19 серпня, керівництво НАТО провело нараду, присвячену Україні. Після неї ЗМІ, зокрема Politico, закцентували на тому, що США збираються відігравати мінімальну роль у будь-яких безпекових зобов’язаннях для України.

Більше відповідальності для Європи

У понеділок, 18 серпня, Трамп заявив, що готовий відправити американських військових в Україну. Але вже наступного дня відступив, натякнувши, що радше відкритий до надання авіаційної підтримки для європейських військ, пише Politico. Того ж дня, 19 серпня, заступник міністра оборони Елбридж Колбі під час зустрічі керівників НАТО сказав, що Європі доведеться взяти на себе тягар забезпечення тривалого миру в Україні.

«Вже є усвідомлення, що саме Європа реалізовуватиме гарантії безпеки на місцях, – каже Politico на правах анонімності дипломат НАТО, ознайомлений із перебігом переговорів. – США не беруть на себе жодних зобовʼязань».

Європейські союзники США скептично ставляться до Елбриджа Колбі, додає Politico. Він раніше ініціював огляд американських запасів боєприпасів, що призвів до тимчасового заморожування військової допомоги Україні. Колбі давно наполягає на тому, щоб європейські країни взяли на себе більше відповідальності за захист континенту від Росії. У Пентагоні пояснили, що він представляв на зустрічі НАТО вказівки Дональда Трампа та міністра оборони Піта Гегсета щодо гарантій безпеки для України.

Можливі переговори між Росією та Україною за участі США починають серію складних домовленостей щодо гарантій безпеки України, які можуть потребувати значних фінансових і військових зусиль, кажуть Politico європейські чиновники на умовах анонімності. Генсек НАТО Марк Рютте вже поінформував 32 країни-члени Альянсу про перебіг дискусій і закликав розробити реалістичні плани, які можна буде показати політичним лідерам. Військове планування в Європі коригується під будь-який можливий сценарій попри те, що дипломатія триває паралельно.

Інтереси Дональда Трампа та Піта Гегсета представляв у НАТО зуступник міністра оборони Елбрідж Колбі. Фото Getty Images

Провали Стіва Віткоффа

Ситуація з американською дипломатією ускладнюється і через спецпосланця президента США у справах Близького Сходу та Росії Стіва Віткоффа. Команда Трампа переоцінює готовність Росії до поступок, пише WP. Президент США відкинув допомогу спецслужб і поклався на вузьке коло радників, головну роль у переговорах віддавши своєму другу-девелоперу Віткоффу.

«Він ніколи не займався переговорами раніше, – каже WP Джеймс Рубін, колишній радник держсекретаря Джо Байдена Ентоні Блінкена. – Але Віткофф має довіру Трампа. Водночас сам президент продемонстрував аматорство, думаючи, що може закінчити цю війну за 24 години».

Трамп очікує, що двостороння зустріч президента РФ та президента України таки відбудеться, і його команда продовжує контактувати з обома сторонами, повідомив WP чиновник Білого дому на умовах анонімності. Але європейських союзників України збентежила плутанина після заяв Віткоффа. Американці інтерпретували пропозицію Путіна про те, що він припинить російські атаки на два регіони півдня України як пропозицію вивести війська, повідомляють WP джерела, знайомі з переговорами, які говорили на умовах анонімності.

Пізніше Кремль уточнив, що готовий припинити бойові дії в цих регіонах, але все ще вимагає, щоб Київ відмовився від Донбасу, не пропонуючи нічого натомість.

Спецпосланець США Стів Віткофф веде перемовини з Володимиром Путіним, але Кремль використовує його недосвідченість, щоб просувати власні умови. Фото Getty Images

Віткофф спотворює позиції Росії, зосереджуючись лише на територіальних питаннях і оминаючи ключові вимоги Кремля про демілітаризацію та відмову України від НАТО, пише WP. Віткофф продовжує описувати Трампа як «легендарного переговорника» і переконувати, що він здатний домовитися з Путіним.

Трамп спирається на свої інстинкти й особисті відносини з Путіним, додає WP, вважаючи дружбу з ним основою для майбутньої угоди. А Кремль використовує це прагнення, щоб нав’язати Вашингтону та Києву власні умови, каже WP ексрадник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон.

Тож переговори поки перебувають на початковій стадії. «Це не питання однієї зустрічі на Алясці та однієї у Вашингтоні, – зауважує WP Томас Грем, провідний науковий співробітник Council on Foreign Relations. – Це тривалий процес, і ми ще побачимо, наскільки далеко зможе просунутися Трамп».