Президент Дональд Трамп заявив, що США не відправлятимуть війська в Україну, а головну роль у гарантіях безпеки мають взяти на себе європейські країни. Він упевнений, що мирна угода дозволить Україні повернути частину окупованих територій, але президент Володимир Зеленський має «проявити гнучкість». Головне із заяв Трампа для Fox News 19 серпня.

Деталі

«Я гарантую, що американських військ там не буде, адже я президент», – наголосив він, додавши, що його мета – «зупинити вбивства». Щодо гарантій безпеки, Трамп наголосив, що європейські країни «братимуть ініціативу», розміщуючи війська, тоді як США можуть надати підтримку, зокрема у повітрі.

Він назвав Україну «буфером між Росією та Європою». За словами Трампа, після зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами він мав «дуже хорошу розмову» з Путіним, але не проводив її в їхній присутності, бо «поважає Путіна».

Україна поверне контроль над значними територіями завдяки мирній угоді, впевнений Трамп. «Україна відновить своє життя, припиняться вбивства її громадян, і вона поверне багато земель. «Ви всі бачили карту: велика частина території захоплена Росією. Зараз говорять про Донбас, який на 79% контролюється Росією. Вони розуміють, що це означає», – додав він.

Трамп додав, що чекає від Зеленського поступок: «Я сподіваюся, що президент Зеленський зробить те, що повинен. Він повинен проявити гнучкість».

Президент США назвав війну в Україні найскладнішим конфліктом, з яким йому довелося мати справу. «Я вирішив сім воєн і думав, що ця буде однією з найпростіших. Виявилося – найскладнішою», – сказав він. Трамп сподівається, що «Путін буде поводитися добре, а якщо ні – ситуація буде важкою».

Контекст

18 серпня у Білому домі відбулася зустріч Зеленського, Трампа та семи європейських лідерів для обговорення безпекових гарантій для України та підготовки до тристоронніх переговорів за участю президентів США, України та Росії.

Основний акцент було зроблено на гарантіях безпеки для України. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наголосила, що переговори почнуться з розгляду гарантій, аналогічних статті 5 НАТО.

Після зустрічі Трамп у Truth Social повідомив, що обговорювалися безпекові гарантії, які координуватиме США, а надаватимуть європейські країни. Наприкінці він зателефонував Путіну, оголосивши про початок підготовки до тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що після завершення війни Україна зможе укладати безпекові угоди не лише зі США та Європою, а й з іншими країнами, над чим Вашингтон активно працює.

19 серпня Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомив, що безпекові гарантії для України від США та Європи базуватимуться на «коаліції охочих» і можуть включати багатонаціональні сили. США та європейські партнери негайно розпочнуть роботу над створенням надійних гарантій для України, щоб забезпечити умови для зустрічі Зеленського та Путіна. Гарантії передбачатимуть зміцнення українських збройних сил без обмежень щодо їх чисельності, що унеможливить вимоги Росії про скорочення війська в межах майбутньої угоди про припинення війни.