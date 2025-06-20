Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Kyiv School of Economics підписали меморандум про співпрацю і запускають Smart Force Academy – безкоштовну освітню програму для розвитку лідерів українських оборонних компаній, повідомив очільник міністерства Герман Сметанін 20 червня.

Ключові факти

Протягом року власники та керівники підприємств оборонної екосистеми зможуть пройти навчання за обраними модулями чи темами. Очікується, що це допоможе їм покращити практичні знання, масштабувати власні виробництва та налагодити нові партнерства.

«Для нас важливо, щоб виробники грамотно вели бізнес, вміли налагоджувати операційну ефективність, брати участь у держзакупівлях і масштабувати процеси», – пояснив Сметанін.

Програма охопить низку важливих для оборонного сектору тем, зокрема продажі державі, стратегія розвитку, залучення інвестицій, фінансовий менеджмент, R&D, побудова процесів та їх масштабування всередині підприємств, операційна ефективність, виробничі процеси, а також взаємодія з іноземними партнерами.

Навчання проходитиме у форматі регулярних офлайн-сесій у закритому безпечному середовищі. Сесії включають лекції та семінари з вільним слуханням, панельні дискусії в оборонному бізнес-середовищі, розбір найкращих реальних кейсів за участі провідних практиків галузі, а також виїзні модулі на кращі підприємства галузі оборонної промисловості.

Навчання стартує 6 липня 2025 року.

Контекст

У 2024 році виробничий потенціал ВПК України зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів, що використовують на полі бою Сили оборони, заявляв Сметанін.

Водночас, за оцінкою президента Володимира Зеленського, країні необхідно $30 млрд, щоб повноцінно розгорнути виробництво продукції військово-промислового комплексу. Він повідомив, що найближчим часом країна буде готова до ліцензування систем протиповітряної оборони (ППО).