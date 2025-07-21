Кабінет Міністрів України на засіданні 21 липня ухвалив рішення про реорганізацію структури міністерств, у результаті якої чотири міністерства припинили своє існування. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, який залишився на посаді, попри призначення нової прем’єр-міністерки.