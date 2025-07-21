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Сім міністерств скоротили до трьох – рішення уряду

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів України на засіданні 21 липня ухвалив рішення про реорганізацію структури міністерств, у результаті якої чотири міністерства припинили своє існування. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, який залишився на посаді, попри призначення нової прем’єр-міністерки.

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Деталі 

  • Міністерство соціальної політики перейменовано на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. До нього приєднано Міністерство національної єдності, створене у 2024 році.
  • Міністерство економіки отримало нову назву – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів ліквідовано.
  • Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості також ліквідовано. Його повноваження, зокрема щодо державної промислової політики, військово-промислової політики, авіабудування та космічної діяльності, передано до Міністерства оборони.
  • Після реорганізації в структурі Кабінету Міністрів залишиться 15 міністерств.

Контекст 

17 липня Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського щодо призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки. Того самого дня парламент затвердив Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ, а колишнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призначив міністром оборони.

Крім того, Рада шляхом пакетного голосування затвердила новий склад Кабінету Міністрів. З повним переліком членів уряду можна ознайомитися за посиланням.

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