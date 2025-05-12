Виробничий потенціал ВПК торік зріс утричі, до $35 млрд – Сметанін

У 2024 році виробничий потенціал ВПК України зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів, що використовують на полі бою Сили оборони. Про це 12 травня заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін на Форумі оборонної промисловості ЄС – Україна, пише «Укрінформ» .

Ключові факти

За словами Сметаніна, завдяки партнерству з європейською оборонною промисловістю українська оборонна промисловість значно зросла протягом минулого року.

«Наша виробнича спроможність збільшилася від $12 млрд до $35 млрд. Сьогодні більш як 30% зброї, що використовується Силами оборони України виробляються в Україні. Я дійсно вдячний вам за ваш внесок у цей результат», – сказав урядовець.

Він наголосив, що для української та для європейської оборонної індустрії є критично важливим підтримувати високий темп розвитку й інновацій, оскільки Росія продовжує нарощувати власне оборонне виробництво.

На його думку, європейські та українські партнери мають спільними зусиллями подолати певні недоліки, які стримують розвиток їх оборонних спроможностей, зокрема, нестачу інвестицій та замовлень, прогалини в уніфікації та стандартизації систем озброєння, що сукупно призводить до зростання вартості виробництва та обслуговування військової техніки.

«Українська оборонна промисловість довела свою стійкість під вогнем… Ми маємо повністю інтегрувати український оборонний сектор в європейську оборону технологічну та промислову базу, включаючи участь у програмі «Rearm EU», – заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

Популярне Категорія Рейтинги Дата Сьогодні 50 найкращих роботодавців країни

Контекст

Наразі 30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, близько 800 підприємств оборонного сектору у 2024 році виготовили зброї на $9 млрд.

Держава інвестує в ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії швидко реагують на потреби фронту.

У рамках співпраці за «данською моделлю» підтримки української оборонної промисловості у 2024 році Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже €538 млн.

У 2025 році Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На дрони виділено понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн піде через Агенцію оборонних закупівель.