Виробничий потенціал ВПК торік зріс утричі, до $35 млрд – Сметанін

У 2024 році виробничий потенціал ВПК України зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів, що використовують на полі бою Сили оборони. Про це 12 травня заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін на Форумі оборонної промисловості ЄС – Україна, пише «Укрінформ».
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Ключові факти
- За словами Сметаніна, завдяки партнерству з європейською оборонною промисловістю українська оборонна промисловість значно зросла протягом минулого року.
- «Наша виробнича спроможність збільшилася від $12 млрд до $35 млрд. Сьогодні більш як 30% зброї, що використовується Силами оборони України виробляються в Україні. Я дійсно вдячний вам за ваш внесок у цей результат», – сказав урядовець.
- Він наголосив, що для української та для європейської оборонної індустрії є критично важливим підтримувати високий темп розвитку й інновацій, оскільки Росія продовжує нарощувати власне оборонне виробництво.
- На його думку, європейські та українські партнери мають спільними зусиллями подолати певні недоліки, які стримують розвиток їх оборонних спроможностей, зокрема, нестачу інвестицій та замовлень, прогалини в уніфікації та стандартизації систем озброєння, що сукупно призводить до зростання вартості виробництва та обслуговування військової техніки.
- «Українська оборонна промисловість довела свою стійкість під вогнем… Ми маємо повністю інтегрувати український оборонний сектор в європейську оборону технологічну та промислову базу, включаючи участь у програмі «Rearm EU», – заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості.
Контекст
Наразі 30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, близько 800 підприємств оборонного сектору у 2024 році виготовили зброї на $9 млрд.
Держава інвестує в ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії швидко реагують на потреби фронту.
У рамках співпраці за «данською моделлю» підтримки української оборонної промисловості у 2024 році Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже €538 млн.
У 2025 році Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На дрони виділено понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн піде через Агенцію оборонних закупівель.
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