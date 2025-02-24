Голова Євроради скликає спецзасідання по Україні

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта анонсував спеціальне засідання, яке відбудеться 6 березня і буде присвячене обговоренню війни в Україні та безпеки Європи. Про це він заявив на саміті в Києві 24 лютого.

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За словами Кошти, Європейська Рада тісно співпрацює з Єврокомісією для посилення оборонних можливостей та готова інвестувати в це.

«Ми готові збільшити фінансову та військову допомогу Україні й підтримати її європейське майбутнє. Україна може на нас розраховувати», – наголосив Кошта.

Контекст

17 лютого, на тлі оголошення США про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва, відбувся саміт, ініційований президентом Франції Емманюелем Макроном. У ньому взяли участь ключові європейські лідери, зокрема президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та премʼєр-міністри Данії, Іспанії та Польщі – Метте Фредеріксен, Педро Санчес і Дональд Туск та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Одним із основних обговорюваних питань стала пропозиція Макрона щодо розміщення європейських миротворчих сил на лінії розмежування в Україні, що спричинило суперечливі реакції серед лідерів. Німеччина, Італія, Іспанія та Польща виступили проти цієї ініціативи.