«Йдеться не лише про Україну». Президент Євроради хоче домовитися із РФ про «нову безпекову архітектуру»

ЄС має взяти участь у переговорах із Росією щодо закінчення війни в Україні, щоб визначити майбутню архітектуру безпеки Європи, заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта в інтервʼю Financial Times . Він попередив, що РФ є глобальною загрозою на тлі підготовки європейських лідерів до саміту в Парижі.

Ключові факти

Кошта та інші високопоставлені європейські лідери готуються зустрітися у Парижі, щоб обговорити свою реакцію на рішення президента США Дональда Трампа розпочати переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.

Паризькі переговори відбуваються у той час, коли провідні дипломати США та Росії готуються до зустрічі у Саудівській Аравії. Основна увага буде приділена тому, як реагувати на переговори, що швидко розвиваються, і на вимогу Трампа до Європи скоротити свою залежність від військової підтримки США.

«Якщо Трамп дійсно хоче, щоб європейці взяли на себе велику відповідальність за свою безпеку, то, звісно, ​​європейці мають стати ключовими гравцями у розробці нової архітектури безпеки», — сказав Кошта в інтервʼю.

«Йдеться не лише про Україну, — заявив Кошта, який представляє 27 лідерів блоку. – Переговори про нову архітектуру безпеки повинні враховувати, що Росія є глобальною загрозою, а не лише загрозою для України».

«Переговори ведуться між воюючими сторонами, – сказав Коста. – Звичайно, необхідно вести переговори між Україною та Росією. Але ця війна в Україні стосується не лише України. Вона стосується європейської безпеки».

Кошта назвав агресивну позицію Росії щодо країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви, які є членами ЄС та НАТО, а також окупацію територій у державах на східному фланзі ЄС причинами, через які Брюсселю необхідно взяти участь у переговорах.

«Росія – явна загроза суверенітету Балтії, нашому східному кордону, – сказав він. – У них є військова присутність у Молдові, Грузії».

Контекст

12 лютого Трамп оголосив про двосторонні переговори з Путіним з метою покласти край майже трирічній війні, що викликало тривогу в європейських столицях, які побоюються, що угода може бути укладена без їхньої участі.

15 лютого спецпредставник Трампа по Україні і РФ Кіт Келлог заявив, що європейські країни не «матимуть місця за столом» переговорів, але їхня думка може бути врахована. Це сталося після того, як США направили європейським столицям запит про надання інформації про те, яку зброю, гроші та миротворчі війська вони могли б надати Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Європа хоче взяти участь у переговорах, то їй необхідно чітко розуміти, чого вона хоче і що вона може запропонувати.

18 лютого у Саудівській Аравії очікуються переговори про потенційну угоду про припинення війни в Україні між високопосадовцями США та Росії.