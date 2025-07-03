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Google відкрив українцям доступ до генератора відео на базі штучного інтелекту Veo 3

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Google відкрила доступ українським користувачам до Veo 3, своєї найновішої ШІ-моделі для створення відео зі звуком. Про це йдеться в повідомленні компанії від 3 липня.

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Деталі 

  • Користувачі з підпискою Google AI Pro можуть отримати доступ до Veo 3 через вебверсію або застосунок Gemini.
  • Компанія наголошує на важливості прозорості контенту: усі відео, створені Veo 3 у Gemini, матимуть видимий водяний знак.
  • Google інтегрує в ШІ-контент технологію SynthID – цифровий водяний знак для ідентифікації походження відео. Для перших тестувальників уже доступний SynthID Detector, а незабаром його зможуть використовувати всі бажаючі.

Контекст 

Google запустив свою першу модель для генерації відео – Veo – у травні 2024 року на конференції Google I/O. Вона дозволяла створювати відео у форматі 1080p тривалістю понад хвилину за текстовим запитом. Модель вміла відтворювати складні сцени, реалістичні рухи та кінематографічні переходи.

У грудні 2024 року компанія оновила її до Veo 2, яка вже підтримувала створення відео у форматі 4K та краще моделювала фізичні рухи обʼєктів, зокрема поведінку тіл у русі та освітлення. У квітні 2025 року ця версія стала доступною через застосунок Gemini для обмеженого кола користувачів.

У травні Google представив Veo 3 – найпотужнішу версію, здатну не лише створювати 4K‑відео, а й синхронізовано додавати аудіо: музику, голос або звукові ефекти. Цю модель інтегрували в платформи Gemini (Pro/Ultra) та Google Cloud Vertex AI. Для запобігання зловживанням компанія впровадила цифрові водяні знаки – як приховані (через технологію SynthID), так і видимі.

У червні журналісти CNBC виявили, що компанія використовувала відео з YouTube для тренування моделей Veo та Gemini без прямої згоди авторів і без можливості відмовитися. Хоча Google стверджує, що діє в межах умов використання YouTube, критики вважають це порушенням авторських прав і прозорості.

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