Google активно застосовує відео з бібліотеки YouTube для навчання своїх моделей штучного інтелекту, таких як Gemini та Veo 3, генератор відео й аудіо. Про це пише CNBC, посилаючись на джерела.
Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість
2400 грн.
Деталі
- За словами одного з джерел, для тренування використовується вибірка з 20 млрд роликів. У Google підтвердили цю інформацію, уточнивши, що йдеться лише про частину контенту, яка використовується відповідно до угод із творцями та медіакомпаніями.
- Представник YouTube наголосив, що компанія завжди використовувала власний контент для вдосконалення сервісів, і поява генеративного ШІ не змінила цього підходу. «Ми усвідомлюємо важливість захисту прав творців, тому розробили надійні механізми для їхньої безпеки», – заявили в компанії.
- Однак експерти висловлюють занепокоєння щодо можливих порушень авторських прав. Вони вважають, що використання відео без відома авторів для тренування ШІ може призвести до кризи у сфері інтелектуальної власності.
- Хоча YouTube стверджує, що повідомляв про це раніше, більшість творців не знали про використання їхнього контенту.
- Google не розкриває точну кількість відео, використаних для навчання моделей. Проте навіть якщо це лише 1% бібліотеки, це становить понад 2,3 млрд хвилин контенту – у 40 разів більше, ніж у конкурентів.
- Завантажуючи відео, творці надають YouTube широкі права на використання їхнього контенту. Однак можливості відмовитися від використання своїх роликів для тренування моделей Google немає.
- Організації, що захищають цифрові права, зазначають, що праця творців використовується для створення ШІ без їхньої згоди чи компенсації. Наприклад, сервіс Trace ID від компанії Vermillio показує, що деякі ШІ-ролики мають до 90% схожості з оригінальним контентом.
- Деякі автори не проти використання їхнього контенту для навчання ШІ, адже бачать у цьому нові творчі можливості. Проте більшість вважає, що процес непрозорий і потребує чіткішого регулювання.
- YouTube уклав угоду з Creative Artists Agency для розробки системи управління ШІ-контентом, що імітує відомих осіб. Однак механізми виявлення та видалення схожого контенту залишаються недосконалими.
- У США вже лунають пропозиції створити юридичний захист, який дозволив би авторам контролювати використання їхніх творів у сфері генеративного ШІ.
Контекст
У квітні Google випустив відеогенератор Veo 2 на базі ШІ-бота Gemini. Ця модель здатна перетворювати текстові запити на восьмисекундні відеоролики.
Veo 2 створює відео у форматі MP4 з роздільною здатністю 720p та співвідношенням сторін 16:9. Наразі функціонал обмежується генерацією тексту у відео, але Google планує розширити можливості у майбутніх оновленнях.
Кожне відео, створене Veo 2, містить цифровий водяний знак SynthID, вбудований у кожен кадр, що позначає його як продукт штучного інтелекту.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.