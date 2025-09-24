Google запускає новий пакет передплати Google AI Plus в Україні та ще 39 країнах, який надає розширені можливості використання штучного інтелекту. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

План Google AI Plus уже доступний для українських користувачів за ціною 224,99 грн на місяць. Нові підписники можуть скористатися знижкою на перші шість місяців, сплачуючи 114,99 грн на місяць. Крім того, тариф дозволяє ділитися підпискою з до п’яти членами родини.

До пакета входять підвищені ліміти для генерації та редагування зображень у моделі Nano Banana через застосунок Gemini, а також доступ до відеогенератора Veo 3 Fast у Gemini та інструментах Whisk і Flow для роботи з візуальним контентом і кіно.

Користувачі отримають інтеграцію Gemini з сервісами Google, такими як Gmail, Docs, Sheets та інші програми.

Додатково пакет включає 200 ГБ хмарного сховища для «Google Фото», Google Диска та Gmail.

Контекст

Раніше в Україні з’явився AI Mode – інноваційний інструмент для взаємодії з пошуковою системою, який базується на генеративному штучному інтелекті.

Він дає змогу формулювати складні запитання, порівнювати різні варіанти без численних окремих пошуків, а також задавати уточнювальні чи додаткові питання в межах однієї сесії.