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AI Overviews у пошуку Google зменшує показники клікабельності сайтів. Як бізнесам не втратити зв'язок із читачами та клієнтами? Поради Forbes USA

Forbes USA
Forbes

5 хв читання

ШІ Google AI Overviews /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

80% людей, які користуються пошуком в мережі, у 40% випадків отримують відповідь прямо на сторінці Google і не переходять далі за посиланнями Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

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ШІ-інструмент Google AI Overviews скорочує переходи на сайти, адже відповіді користувач отримує прямо у пошуку. Це вже вдарило по медіа та освітніх платформах, а незабаром зачепить і локальні бізнеси. Forbes USA разповідає, як компаніям вижити у світі «нульових кліків» і зберегти довіру клієнтів

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Багато років формула онлайн-успіху була простою: піднятися в рейтингу пошуку Google та/або витратити кошти на рекламу в домінуючій пошуковій системі, щоб отримати трафік. Але AI Overviews від Google, яку запустили у травні 2024 року, радикально зменшує кількість переходів на сайти, адже показує готові відповіді замість посилань у верхній частині сторінки пошуку.

Бізнеси, що базуються на знаннях – консалтингові компанії, видавці та платформи онлайн-освіти – відчули це першими. Локальні гравці – ресторани, сантехніки чи теслі – поки що майже не відчувають проблем, адже їхні клієнти приходять через пошук, прив’язаний до місцевості.

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