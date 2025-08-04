ШІ-інструмент Google AI Overviews скорочує переходи на сайти, адже відповіді користувач отримує прямо у пошуку. Це вже вдарило по медіа та освітніх платформах, а незабаром зачепить і локальні бізнеси. Forbes USA разповідає, як компаніям вижити у світі «нульових кліків» і зберегти довіру клієнтів

Багато років формула онлайн-успіху була простою: піднятися в рейтингу пошуку Google та/або витратити кошти на рекламу в домінуючій пошуковій системі, щоб отримати трафік. Але AI Overviews від Google, яку запустили у травні 2024 року, радикально зменшує кількість переходів на сайти, адже показує готові відповіді замість посилань у верхній частині сторінки пошуку.

Бізнеси, що базуються на знаннях – консалтингові компанії, видавці та платформи онлайн-освіти – відчули це першими. Локальні гравці – ресторани, сантехніки чи теслі – поки що майже не відчувають проблем, адже їхні клієнти приходять через пошук, прив’язаний до місцевості.