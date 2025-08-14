Хозяйственный суд Киева признал ЧАО «Отель «Салют» банкротом из-за долгов на общую сумму 5,4 млрд грн. На решение, принятое 30 июня и опубликованное в судебном реестре, обратила внимание LIGA.net.
Подробности
- К концу 2024 года у компании, связанной с подсанкционным бизнесменом Константином Жеваго, накопленный ущерб составил 1,23 млрд грн, в то же время собственный капитал или другие финансовые возможности для погашения долга отсутствуют.
- Процедура распоряжения имуществом длилась более семи лет, но никаких предложений по санации не последовало. Суд решил, что отель «Салют» не имеет шансов восстановить платежеспособность и удовлетворить признанные требования кредиторов иначе как через применение ликвидационной процедуры, что является основанием для признания банкротом.
- Среди кредиторов: НБУ – 4,2 млрд грн (обеспеченные залогом); ПАО «Банк Финансы и Кредит» – 1,19 млрд грн; ЧАО «Росава» – 14,4 млн грн; другие, в частности, ООО «Финансовая компания Монтале» и ООО «Кредитное учреждение «Инвестиционное».
- Вступившее в силу 30 июня 2025 года решение открывает процедуру ликвидации на год под руководством арбитражного управляющего Вадима Кизленко.
- Основной актив компании – здание отеля по ул. Ивана Мазепы, 11б – продадут на аукционе для погашения задолженности перед НБУ, поскольку ЧАО «Отель «Салют» было имущественным поручителем по обязательствам обанкротившегося банка Жеваго «Финансы и Кредит».
Контекст
В 2008 году ЧАО «Отель «Салют» заключил с НБУ договор ипотеки в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку «Финансы и Кредит» кредитам рефинансирования.
«Салют» взял на себя имущественные обязательства по погашению банком кредитов рефинансирования за счет имущества. Поскольку банк не выполнял кредитные обязательства, в ноябре 2016 года НБУ обратился в суд. После продолжительного рассмотрения НБУ выиграл дело.
Нацбанк 17 сентября 2015 принял решение об отнесении АО «Банк «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, опосредованно владевший долей в размере 97,67% акций.
Конечным владельцем ЧАО «Отель «Салют» значится Foster Group Management inc. (Панама), свидетельствуют данные YouControl. Именно она фигурирует в списке компаний, которым перепродавалась доля акций «Одессаоблэнерго» в процессе борьбы Жеваго с россиянами за эту компанию.
В мае 2018 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве гостиницы «Салют». Инициатором банкротства гостиницы выступило ЧАО «Росава», которое контролирует Жеваго.
