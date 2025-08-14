Хозяйственный суд Киева признал ЧАО «Отель «Салют» банкротом из-за долгов на общую сумму 5,4 млрд грн. На решение , принятое 30 июня и опубликованное в судебном реестре, обратила внимание LIGA.net .

Подробности

К концу 2024 года у компании, связанной с подсанкционным бизнесменом Константином Жеваго, накопленный ущерб составил 1,23 млрд грн, в то же время собственный капитал или другие финансовые возможности для погашения долга отсутствуют.

Процедура распоряжения имуществом длилась более семи лет, но никаких предложений по санации не последовало. Суд решил, что отель «Салют» не имеет шансов восстановить платежеспособность и удовлетворить признанные требования кредиторов иначе как через применение ликвидационной процедуры, что является основанием для признания банкротом.

Среди кредиторов: НБУ – 4,2 млрд грн (обеспеченные залогом); ПАО «Банк Финансы и Кредит» – 1,19 млрд грн; ЧАО «Росава» – 14,4 млн грн; другие, в частности, ООО «Финансовая компания Монтале» и ООО «Кредитное учреждение «Инвестиционное».

Вступившее в силу 30 июня 2025 года решение открывает процедуру ликвидации на год под руководством арбитражного управляющего Вадима Кизленко.

Основной актив компании – здание отеля по ул. Ивана Мазепы, 11б – продадут на аукционе для погашения задолженности перед НБУ, поскольку ЧАО «Отель «Салют» было имущественным поручителем по обязательствам обанкротившегося банка Жеваго «Финансы и Кредит».

Контекст

В 2008 году ЧАО «Отель «Салют» заключил с НБУ договор ипотеки в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку «Финансы и Кредит» кредитам рефинансирования.

«Салют» взял на себя имущественные обязательства по погашению банком кредитов рефинансирования за счет имущества. Поскольку банк не выполнял кредитные обязательства, в ноябре 2016 года НБУ обратился в суд. После продолжительного рассмотрения НБУ выиграл дело.

Нацбанк 17 сентября 2015 принял решение об отнесении АО «Банк «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, опосредованно владевший долей в размере 97,67% акций.

Конечным владельцем ЧАО «Отель «Салют» значится Foster Group Management inc. (Панама), свидетельствуют данные YouControl. Именно она фигурирует в списке компаний, которым перепродавалась доля акций «Одессаоблэнерго» в процессе борьбы Жеваго с россиянами за эту компанию.

В мае 2018 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве гостиницы «Салют». Инициатором банкротства гостиницы выступило ЧАО «Росава», которое контролирует Жеваго.