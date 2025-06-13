За перші п’ять місяців 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 8,97 млрд грн податків, що на на 1,6 млрд грн або 22,3% більше, ніж за той самий період торік. Про це повідомив голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Ключові факти

За словами Гетманцева, порівняно з 2021 роком надходження зросли в 125 разів.

Депутат повідомив, що найбільша частка надходжень припала на податок на прибуток – майже 6 млрд грн.

ПДФО з виграшів становив майже 2,2 млрд грн, військовий збір – 652,7 млн грн. ПДФО із зарплат становили 102,7 млн грн, ПДВ – 94,7 млн грн.

Він наголосив, що після запровадження обов’язкової фіскалізації операцій у грудні, кількість зареєстрованих касових апаратів і обсяги виторгів у галузі значно зросли.

Контекст

Гральна індустрія отримала легальний статус в Україні в 2020 році. Компанії, що хочуть займатися гральним бізнесом, щорічно мають сплачувати ліцензійні платежі. Наприклад, один рік ліцензії на інтернет-казино коштує 23,4 млн грн, на букмекерську діяльність в інтернеті – 108 млн грн, онлайн-покер – 6 млн грн.

За 2023 рік гральний бізнес сплатив 10,4 млрд грн податків. Це в 51 раз більше, ніж у довоєнному 2021-му. Порівняно з 2022-м, надходження податків від грального бізнесу зросли в 14 разів.

Доходи лідерів грального бізнесу в Україні за 2023 рік зросли в 28 разів, до 54,9 млрд грн, порівняно з 1,9 млрд грн у 2022-му, повідомив сервіс «Опендатабот». Лідером стала компанія «Спейсікс» (бренд Cosmolot), а найбільший приріст заробітків у «Фавбет» (бренд Favbet).

За весь 2024 рік гральний бізнес сплатив 17 млрд грн податків, що на 6,6 млрд грн більше, ніж у 2023-му (10,4 млрд грн). Для порівняння у 2022-му році було сплачено 730,9 млн грн, а у 2021-му – 204,8 млн грн.