Гральний бізнес торік збільшив сплату податків на 63%, до 17 млрд грн – Гетманцев

Організатори азартних ігор у 2024 році сплатили до держбюджету України 17 млрд грн податків, що більше на 63%, ніж за попередній рік. Про це повідомив голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Ключові факти
- За даними Гетманцева, за весь 2024 рік гральний бізнес сплатив 17 млрд грн податків, що на 6,6 млрд грн більше, ніж у 2023-му (10,4 млрд грн).
- Для порівняння у 2022-му році було сплачено 730,9 млн грн, а у 2021-му – 204,8 млн грн.
- Депутат повідомив, що наразі учасники ринку продовжують чинити супротив детінізації і деякі з них все ще не понесли відповідальність за завдані державі збитки.
Контекст
Гральна індустрія отримала легальний статус в Україні в 2020 році. Компанії, що хочуть займатися гральним бізнесом, щорічно мають сплачувати ліцензійні платежі. Наприклад, один рік ліцензії на інтернет-казино коштує 23,4 млн грн, на букмекерську діяльність в інтернеті – 108 млн грн, онлайн-покер – 6 млн грн.
За 2023 рік гральний бізнес сплатив 10,4 млрд грн податків. Це в 51 раз більше, ніж у довоєнному 2021-му. Порівняно з 2022-м, надходження податків від грального бізнесу зросли в 14 разів.
Доходи лідерів грального бізнесу в Україні за 2023 рік зросли в 28 разів, до 54,9 млрд грн, порівняно з 1,9 млрд грн у 2022-му, повідомив сервіс «Опендатабот». Лідером стала компанія «Спейсікс» (бренд Cosmolot), а найбільший приріст заробітків у «Фавбет» (бренд Favbet).
За перше півріччя 2024-го гральний бізнес сплатив до бюджету податками 8,4 млрд грн, що майже в три рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
4 грудня Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9256-д, що передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Законопроєкт був запропонований у відповідь на петицію, що вказує на «шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та суспільству».
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