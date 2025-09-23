Україна погодилася з оцінкою МВФ: до кінця 2027 року країні потрібно близько $65 млрд для покриття дефіциту бюджету, пише Bloomberg із посиланням на власні джерела. Попередній прогноз дефіциту від української влади – $38 млрд.

Деталі

Нову оцінку вже передано Європейській комісії – головному донору України. Значна частина цієї суми буде профінансована за рахунок прибутків або залишків від заморожених російських активів.

У МВФ та Мінфіні України поки що офіційно не коментували інформацію.

Президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою під час свого візиту до Нью-Йорка на Генасамблею ООН у понеділок 22 вересня. Зеленський також планує провести двосторонні переговори з Дональдом Трампом.

Україна розраховує укласти нову чотирирічну угоду до кінця поточного року. Попередні оцінки потенційного пакету підтримки від МВФ – близько $8 млрд. Переговори про параметри нової програми мають розпочатися в листопаді.

Більшість коштів з чинного пакета МВФ на $15,5 млрд уже розподілено. Програма передбачала завершення війни цього року й завершується у 2027-му. 9 вересня премʼєр-міністр Юлія Свириденко офіційно звернулася до МВФ із проханням розпочати нову програму співпраці. Україна попередньо оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні в межах нової чотирирічної програми з МВФ на рівні $150-170 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

У вересні Міжнародний валютний фонд дійшов висновку, що потреби України у фінансуванні протягом найближчих двох років можуть виявитися на $20 млрд більшими, ніж оцінює уряд у Києві. Це стало відомо напередодні початку переговорів про новий пакет допомоги.

Контекст

Україна має $35 млрд підтвердженого зовнішнього фінансування на 2026 рік з $45 млрд потрібних. Поки на рахунки українського уряду надходить допомога від США, погоджена ще попереднім президентом Джо Байденом – за програмою ERA, яка фіксується із заморожених активів РФ. Але у 2026 році лише її не вистачить.

За підрахунками Міністерства фінансів, Україна потребує додатково $10 млрд на наступний рік. Оцінка НБУ – $12,7 млрд.

Головним джерелом міжнародного фінансування для України цьогоріч стала програма ERA Loans – кредитні кошти країн G7, які вони позичили на ринку за рахунок доходів від заморожених російських активів. Загальний обсяг обіцяних кредитів цьогоріч – $36 млрд. Україна вже отримала майже $30 млрд міжнародної допомоги, з яких $21 млрд – за програмою ERA Loans, $7,3 млрд – за програмою ЄС Ukraine Facility, свідчать дані Мінфіну.

До кінця року уряд сподівається отримати ще понад $6 млрд від Ukraine Facility, але для цього потрібно виконати низку реформ. Найпроблемніша – добір судді до Вищого антикорупційного суду. Наступного року ситуація гірша: від заморожених активів Україна отримає лише $11 млрд, а за Ukraine Facility – $7,8 млрд.