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Верховна Рада схвалила збільшення оборонних видатків на 412,4 млрд грн

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13439-3 про зміни до держбюджету 2025 року, який збільшує видатки на оборону на 412,4 млрд грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Деталі

  • У першому читанні законопроєкт підтримали 257 депутатів. Проєкт пропонує збільшити видатки на оборону на 412,4 млрд грн, з яких 215,9 млрд грн пропонується спрямувати на закупівлю та виробництво зброї та військової техніки в Україні.

Контекст

Уряд пропонує збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412,4 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на потреби Міноборони, понад 100 млрд грн – Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки.

Ще 6,3 млрд грн планується направити Мінцифри, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

Джерела покриття цих видатків – збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень.

За перші пʼять місяців цього року уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн. «Це 2/3 від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію та безпеку на 34% більше коштів», – сказав раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

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