Nvidia оцінила втрати від обмежень продажу ШІ-чипів до Китаю у $5,5 млрд

Адміністрація Дональда Трампа посилила обмеження на продаж чипів для штучного інтелекту компанії Nvidia до Китаю. Це обвалило акції техногіганта і загрожує компанії втратою $5,5 млрд, пише FT 16 квітня.

Деталі

15 квітня Nvidia повідомила про нові обмеження США на продаж чипів до Китаю. Міністерство торгівлі США підтвердило, що чип H20, який Nvidia розробила для дотримання попередніх експортних обмежень адміністрації Джо Байдена, тепер потребує спеціальної ліцензії для продажу в Китай.

Хоча поки що незрозуміло, скільки таких ліцензій буде видано, Nvidia заявила, що у кварталі, який закінчується 27 квітня, втратить $5,5 млрд. За оцінками аналітиків, у поточному фінансовому році Nvidia отримає близько $17 млрд від продажів китайським споживачам.

Акції Nvidia впали на 6% після закриття торгів, а ф’ючерси на індекс Nasdaq 100, орієнтований на технології, знизилися більш ніж на 1%.

У Гонконзі акції великих китайських покупців чипів також обвалилися: Alibaba втратила 5%, Baidu і Tencent – по 3%. Акції конкурента Nvidia, компанії AMD, впали на 7%, адже нові правила також стосуються її чипів MI308. Broadcom, чиї чипи купує китайська ByteDance, втратила 3%, а Intel – 2%.

США пояснили нові обмеження ризиком використання чипів H20 у китайських суперкомп’ютерах, які можуть застосовуватися для створення гіперзвукової зброї чи моделювання ядерної зброї.

Контекст

Обмеження на продаж чипів до Китаю є частиною торговельної війни між США та Китаєм, яка загострилася за президентства Трампа.

Попит на H20 зріс після буму ШІ в країні, але нові обмеження з боку Вашингтона та антимонопольне розслідування в Китаї ускладнюють становище компанії.

Водночас Nvidia за підсумками четвертого фінансового кварталу збільшила дохід на 78% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до $39,3 млрд. Особливу роль у цьому відіграв новий ШІ-чип Blackwell, продажі якого в першому кварталі досягли $11 млрд.

Призначений для хмарних обчислень, обробки великих даних і ШІ-досліджень, Blackwell використовується такими компаніями, як Amazon, Google та OpenAI. Попит на нього настільки високий, що виробництво на 2025 рік уже розпродане.

У березні стало відомо, що Китай запровадив нові правила енергоефективності, які можуть заборонити китайським компаніям купувати популярні чипи Nvidia H20. Американський виробник мікросхем може зазнати збитків у $17 млрд на рік, якщо правила енергоефективності будуть застосовуватися більш суворо.