Американський мільярдер, голова Tesla та SpaceX Ілон Маск установив новий історичний рекорд, ставши першою людиною у світі, чиї статки перевищили $500 млрд. За даними Forbes Real-Time Billionaires, напередодні він обігнав найближчого конкурента Ларрі Еллісона на $150 млрд.

Деталі

Зростання відбулося на тлі стрибка акцій Tesla майже на 4%, що додало до капіталу Маска ще $9,3 млрд, зазначив Forbes. Вартість компанії знову наблизилася до рекордних показників, а його 12% у Tesla оцінюються в $191 млрд.

Додатково Маск може отримати колосальний бонус: у вересні рада директорів Tesla запропонувала новий пакет компенсації, який потенційно дасть йому акції на суму до $1 трлн, якщо компанія покаже проривні результати.

Частину багатства Маска також забезпечують інші його компанії. SpaceX у серпні оцінили у $400 млрд, частка Маска становить близько $168 млрд.

Крім того, він володіє 53% xAI Holdings (створеної після злиття X та xAI), які оцінюються в $60 млрд.

Контекст

Історія зростання статків Маска: у 2020 році він мав $24,6 млрд, у 2021-му перетнув позначку $200 млрд, у 2024-му – $400 млрд. Тепер він перший у світі перетнув планку в $500 млрд і потенційно може стати трильйонером до 2033 року.

Сам Маск наголошує, що справа не лише у грошах. «Це не про компенсацію, а про достатній рівень впливу, щоб гарантувати безпеку Tesla, якщо ми вироблятимемо мільйони роботів», – написав він у вересні на сторінці в X.