ЄС оштрафував Apple на €500 млн і Meta на €200 млн за порушення антимонопольних правил

ЄС оштрафував Apple на €500 млн і Meta на €200 млн за порушення нових антимонопольних правил Digital Markets Act (DMA). Штрафи, менші за попередні, що свідчить про обережність через погрози тарифами від президента США Дональда Трампа, який критикує техрегуляцію ЄС як торговельний бар’єр, пише Bloomberg 23 квітня.

Деталі

Apple покарали за обмеження розробників App Store у перенаправленні користувачів на зовнішні платформи, а Meta – за модель підписки без реклами на Facebook та Instagram.

Голова антимонопольного органу ЄС Тереза Рібера наголосила на необхідності дотримання законів. Компанії мають 60 днів на виконання вимог, інакше їм загрожують нові штрафи.

Apple звинуватила ЄС у дискримінації та планує оскаржити штраф, а Meta заявила про упередженість на користь китайських і європейських компаній.

ЄС припинив розслідування щодо Facebook Marketplace за DMA та закрив справу про браузери Apple після змін.

Контекст

Згідно з Законом про цифрові ринки (DMA), шість техгігантів – Alphabet, Apple, Amazon, Meta, ByteDance (власник TikTok) та Microsoft – зобов’язані дотримуватися нових правил і обмежень. Закон регулює діяльність платформ, які надають послуги пошукових систем, соціальних мереж і додатків, що використовуються іншими компаніями. Його мета – забезпечити справедливу конкуренцію та розширити можливості вибору для користувачів.

За останні роки Євросоюз наклав на великі технологічні компанії мільярдні штрафи – зокрема понад $8 млрд на Alphabet (Google) та зобов’язав Apple виплатити €13 млрд Ірландії у вигляді несплачених податків. Також під тиском ЄС Amazon змушений був змінити правила на своєму маркетплейсі, а Apple – політику щодо безконтактної оплати. Окремо триває розслідування проти відеосервісу Microsoft Teams.

25 березня 2024 року ЄС розпочав розслідування щодо відповідності цих компаній вимогам DMA. У разі виявлення порушень їм загрожують штрафи: до 10% від глобального річного доходу, а за повторних порушень – до 20%.

Раніше Дональд Трамп погрожував запровадити тарифи для країн, які застосовують цифрові податки до американських компаній. Минулого місяця він заявив, що вживатиме заходів проти будь-яких урядів, які «перешкоджають розвитку» американських корпорацій за кордоном.