Виклик для Apple. Гра Fortnite повертається до App Store після п’ятирічної заборони

Популярна багатокористувацька гра Fortnite знову доступна в американському App Store – вперше з 2020 року. Це означає гучну перемогу для розробника Epic Games у багаторічному конфлікті з Apple щодо монополії на внутрішні платежі, пише Reuters .

Деталі

Epic Games, яку підтримує китайська Tencent, розпочала юридичну війну проти Apple ще у 2020 році. Компанія звинуватила Apple у порушенні антимонопольного законодавства США через комісію до 30% на покупки в App Store.

Повернення Fortnite стало можливим після рішення федерального суду від 30 квітня. Суддя постановив, що Apple порушила попередню судову заборону, яка зобов’язувала компанію забезпечити більшу конкуренцію в App Store – зокрема, дозволити альтернативні способи завантаження додатків і оплати.

Тепер Apple може стати об’єктом кримінального розслідування за неповагу до суду, зазначило агентство.

Apple поки не прокоментувала відновлення Fortnite. Натомість гендиректор Epic Games Тім Суіні написав у соцмережі X: «Ми повернулися, родино!».

Аналітик D.A. Davidson Ґіл Лурія зазначив, що для Epic це болісна, але значуща перемога, хоч можливо вже й запізніла, адже Fortnite пройшла свій пік популярності. «А для Apple це ще один удар по її бізнес-моделі, яка базується на контролі над усіма транзакціями в App Store», – вважає він.

Ця подія відкриває шлях для таких сервісів, як Spotify чи Netflix, щоб повернути собі частину прибутку. Також це створює перспективи для незалежних розробників уникнути комісій Apple, що може змінити економіку iOS протягом наступних 12–18 місяців, вважає інвестор Майкла Ашлі Шульмана з Running Point Capital Advisors.

Контекст

Fortnite, випущена в 2017 році, швидко здобула популярність і стала однією з найпоширеніших відеоігор-шутерів з понад 400 млн гравців по всьому світу. На момент блокування на платформі Apple в грі було 116 млн користувачів.

Epic Games – американський розробник відеоігор, що має штаб-квартиру в Кері, штат Північна Кароліна. Компанія відома завдяки таким ігровим серіям, як Gears of War, Fortnite і Unreal Tournament, а також як творці популярного ігрового рушія Unreal Engine.

Остання оцінка вартості компанії Epic Games становила майже $32 млрд у квітні 2024 року.