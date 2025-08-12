Forbes Digital підписка
Илон Маск обвинил Apple в манипуляциях с рейтингами App Store в пользу OpenAI

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Основатель xAI Илон Маск заявил, что его компания подаст в суд на Apple, обвинив ее в манипуляциях с рейтингами App Store в пользу OpenAI. Миллиардер считает, что такая политика ограничивает конкуренцию на рынке искусственного интеллекта, пишет Reuters.

Подробности

  • Накануне Маск опубликовал в соцсети X заявление, где назвал действия Apple «безусловным нарушением антимонопольных правил». По его словам, нынешняя система App Store делает невозможным выход любой ИИ-компании, кроме OpenAI, на первое место в рейтингах. Он добавил, что xAI «немедленно приступит к юридическим действиям».
  • Маск публично спросил Apple, почему в разделе Must Have отсутствуют его платформа X и чат-бот Grok, несмотря на то, что X является самым популярным новостным приложением в мире, а Grok входит в «пятерку» загрузок.
  • Сейчас в App Store в США первое место среди бесплатных приложений занимает ChatGPT, Grok расположен на пятой позиции, а Gemini от Google – на 57-й. Аналогичное лидерство ChatGPT фиксируют и в Google Play Store, по данным Sensor Tower. Apple состоит в партнерстве с OpenAI, интегрируя ChatGPT в iPhone, iPad и Mac.

Контекст

Обвинения Маска прозвучали на фоне растущего давления регуляторов Apple. В апреле 2025 года суд в США признал, что компания нарушила требование допустить большую конкуренцию в App Store, и передала дело федеральным прокурорам для расследования. Этот процесс инициировала Epic Games, создатель Fortnite.

В тот же месяц Еврокомиссия оштрафовала Apple на €500 млн за ограничения, которые запрещали разработчикам предлагать более дешевые подписки вне App Store, что противоречит Закону о цифровых рынках (DMA).

