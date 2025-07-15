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Пентагон уклав контракти з Google та xAI Маска на $400 млн для розвитку ШІ

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Міністерство оборони США повідомило, що компанії OpenAI, Alphabetʼs Google, Anthropic та xAI, що належить Ілону Маску, отримали контракти на суму до $200 млн кожна для розширення впровадження передових можливостей штучного інтелекту в діяльність відомства. Про це пише Reuters.

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Деталі 

  • Ці контракти дозволять Міноборони розробляти агентні ШІ-процеси і застосовувати їх для вирішення критичних викликів національної безпеки, повідомило Управління цифрових технологій та штучного інтелекту відомства.  
  • «Запровадження ШІ трансформує здатність Міноборони підтримувати наших військових і зберігати стратегічну перевагу над противниками», – заявив головний директор із цифрових технологій і ШІ Дуг Матті.  

Контекст 

Державні установи США активно розширюють використання ШІ після розпорядження Білого дому у квітні, яке сприяло його впровадженню. Президент Дональд Трамп також скасував указ 2023 року, виданий за часів Байдена, який передбачав зменшення ризиків ШІ через обов’язкове розкриття даних, послабивши регулювання технології.  

Того ж дня xAI оголосила про запуск пакету продуктів «Grok для уряду», який включає її передові моделі ШІ, зокрема найновішу флагманську модель Grok 4, для федеральних, місцевих, державних та національних клієнтів у сфері безпеки.  

Минулого місяця Пентагон оголосив, що OpenAI отримала контракт на $200 млн для розробки прототипів передових ШІ-можливостей, які вирішуватимуть критичні виклики національної безпеки у військовій та корпоративній сферах.  

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