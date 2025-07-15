Міністерство оборони США повідомило, що компанії OpenAI, Alphabetʼs Google, Anthropic та xAI, що належить Ілону Маску, отримали контракти на суму до $200 млн кожна для розширення впровадження передових можливостей штучного інтелекту в діяльність відомства. Про це пише Reuters .

Деталі

Ці контракти дозволять Міноборони розробляти агентні ШІ-процеси і застосовувати їх для вирішення критичних викликів національної безпеки, повідомило Управління цифрових технологій та штучного інтелекту відомства.

«Запровадження ШІ трансформує здатність Міноборони підтримувати наших військових і зберігати стратегічну перевагу над противниками», – заявив головний директор із цифрових технологій і ШІ Дуг Матті.

Контекст

Державні установи США активно розширюють використання ШІ після розпорядження Білого дому у квітні, яке сприяло його впровадженню. Президент Дональд Трамп також скасував указ 2023 року, виданий за часів Байдена, який передбачав зменшення ризиків ШІ через обов’язкове розкриття даних, послабивши регулювання технології.

Того ж дня xAI оголосила про запуск пакету продуктів «Grok для уряду», який включає її передові моделі ШІ, зокрема найновішу флагманську модель Grok 4, для федеральних, місцевих, державних та національних клієнтів у сфері безпеки.

Минулого місяця Пентагон оголосив, що OpenAI отримала контракт на $200 млн для розробки прототипів передових ШІ-можливостей, які вирішуватимуть критичні виклики національної безпеки у військовій та корпоративній сферах.